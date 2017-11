Tensión en el PSOE de Canarias por la crisis de la Radiotelevisión pública

La crisis en la Radio Televisión Canaria (RTVC) está generando tensión en el PSOE. A pesar de que la oposición ya ha anunciado que pedirá en el Parlamento la destitución de su actual director, Santiago Negrín, los socialistas siguen sin tomar una decisión sobre este asunto y ya hay voces del partido que se han pronunciado al respecto. "El PSOE ya retiró la confianza a Negrín el pasado mes de julio", recordó este martes la diputada Patricia Hernández (PSOE). Explica que, desde entonces, la situación ha ido a peor y espera que la formación actúe en consecuencia en la Ejecutiva Regional del próximo lunes y se sume a la decisión tomada por el PP, Podemos y Nueva Canarias.

La exvicepresidenta del Gobierno canario ha señalado en una entrevista en la Cadena Cope que la retirada de confianza a Negrín se produjo en boca de la portavoz de RTVC del Grupo Parlamentario Socialista, Loli Corujo, ahora portavoz parlamentaria de este partido, por lo que no cree que la visión de los socialistas haya cambiado respecto a este asunto.

Corujo recriminó en la Comisión de Control de RTVC del pasado 21 de julio que la situación del ente era "caótica" y recordó que el Consejo Asesor cuenta con tres consejeros porque dos habían dimitido ya que no se sentían representados. "Si hoy el ente no tiene un reglamento es porque no se ha hecho nada".

La actual portavoz del Grupo Socialista aseguró entonces que Negrín debía hacer un análisis de cómo se había llegado a esta situación "preocupante y alarmante" y que "desde luego esta comisión está en la obligación de exigir su dimisión y el grupo socialista va a apoyar esa propuesta".

Patricia Hernández, remitiéndose a estas palabras, espera que si aún no se ha firmado la petición de cese de Negrín sea porque su partido está esperando a la Ejecutiva Regional del próximo lunes, pero cree que la situación es “insostenible”. Cuando el pasado mes de julio los parlamentarios se levantaron de la sesión de control de RTVC aún no había concurso de informativos ( publicado este lunes en el BOC), sin embargo, “la confianza ya se le había retirado” por toda la oposición.

Sobre los problemas con el director de RTVC, Hernández destacó la merma “en la calidad informativa del ente público, las mentiras en el Parlamento ocultando información, las faltas de respeto a los parlamentarios, la manipulación informativa, que creo que la ve todo el mundo...”

Además, la diputada socialista subrayó que desde julio no se han producido sesiones de control del ente público y que a ello se han sumado las irregularidades en el concurso de informativos “dirigidos con fechas manipuladas, con informes que salen después pero se firman antes, con emails con notas a pie de paginas, cosas un poco lamentables…”

El PSOE lanzó el pasado sábado un ultimátum al Gobierno de Canarias: o avala la legalidad en RTVC o removerá a su presidente. Una decisión que no tomará hasta el próximo día 13 de noviembre en su Ejecutiva Regional.

Sin embargo, el resto de la oposición ya ha avanzado que llevará a pleno el cese de Santiago Negrín al frente de RTVC. PP, NC y Podemos han firmado la iniciativa por la decisión del director de atribuirse las competencias para publicar el pliego del concurso de informativos.