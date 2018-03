Lluis Serra y el chef Roberto Mendewald fomentan el consumo de productos locales con tres recetas en Gran Canaria Me Gusta.

La Feria Gran Canaria Me Gusta del Cabildo ha sido este sábado el escenario de un showcooking bajo el lema Come lo nuestro, come sano donde el reconocido nutricionista Lluis Serra Majen y el chef lanzaroteño Roberto Mendewald resaltaron las materias primas de la isla para seguir una dieta saludable y aprovecharon para elaborar con ellas en directo tres exquisitas recetas.

La Corporación señala en un comunicado que la iniciativa permitió disfrutar en Infecar de la preparación en vivo de un escalón de gofio de millo y de trigo, que llevó al cocinero a utilizar uno de los productos más típicos de Canarias con caldo de pescado hasta lograr una consistencia cremosa y presentarlo posteriormente con queso fresco de Valsequillo, espolvoreado con cebolla roja cortada en juliana, además de hierba huerto de decoración.

El segundo plato, mucho más elaborado, fue carne de cochino de Agüimes. Mendewald se esmeró para realizarlo y explicar sus pasos, que consistieron en colocar dos dientes de ajo, perejil, sal y aceite en un mortero y con esa preparación embardunar la carne y ponerla en la sartén hasta que esté dorada. Posteriormente, le añadió vino blanco y vinagre de vino hasta que estuviera cocinada. Para rematar, la decoró con perejil y papa cocida a baja temperatura con agua, aceite virgen extra, laurel y sal.

El chef aprovechó también la ocasión para preparar una ensalada de brotes con nueces, piñones, vinagre y miel de palma.

En este nutritivo menú no faltó el postre: torrijas de chocolate. Para prepararlas utilizó pan de dos o tres días cortado en rodajas que metió en un bol con leche, yema, cacao en polvo y un poco de canela. El paso siguiente fue freírlas en aceite de oliva de Las Temisas y tras sacarlas, espolvorearlas con azúcar glass y chocolate blanco derretido, junto a unas fresas y una hojita de menta.

La elaboración de recetas estuvo acompañada por los consejos del médico Lluis Serra Majem, comisionado europeo en la ONU para la Agricultura y Alimentación y especialista a nivel mundial en nutrición, que además el viernes recibirá el título de Hijo Predilecto de Gran Canaria y quien abogó por una alimentación saludable y sostenible que utilice productos de proximidad.

El experto recomendó consumir menos carne y más verduras y hortalizas de la tierra. Destacó que la isla es un paraíso y lugar idóneo para la producción y donde se pueden conseguir una gran variedad de alimentos como la papa, el gofio, frutos secos, nueces, aceites, pescados, conejo cochino y hasta café.

El también director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aseguró que consumir productos locales y naturales no solo beneficia a la salud, sino que protege al medio ambiente y al paisaje, y además activa la economía.