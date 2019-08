Álex López y Fran Guerra, ilusionados con el proyecto del Iberostar Tenerife

“Ilusionados” y “muy orgullosos” de pertenecer a la familia canarista. Así se mostraron esta mañana Álex López y Fran Guerra, durante su presentación ante los medios, en un acto patrocinado por el Ayuntamiento de Adeje. La cita contó con la presencia de Félix Hernández, presidente canarista, que agradeció el respaldo un año más del consistorio sureño al proyecto aurinegro; y de José Maikel Álvarez, que acudió en representación del área de Deportes del municipio adejero.



López hizo hincapié en su intevención en lo mucho que significa para él haberse incorporado al Iberostar Tenerife. “Llevo desde muy chiquitito yendo al Ríos Tejera a ver al Canarias. Últimamente siempre seguía al equipo, pero lo veía por la tele. Siempre le he tenido mucho cariño a este club y era un sueño para mí jugar aquí”.



“Era una oportunidad que no podía dejar pasar, un momento en mi carrera para estar aquí. Es el equipo de mi casa, de mi tierra. Más razones que esas no podía encontrar”, añadió el jugador lagunero.



“Tenemos una plantilla muy buena, donde muchos jugadores pueden jugar en más de una posición, lo que nos da diferentes variables”, añadió. “Puedo hacer de uno o de dos, me pongo a la disposición del entrenador para lo que el equipo pida, en la posición que sea. Quiero ayudar y que al equipo le vaya bien”, declaró.



Por su parte, Fran Guerra reconocía igualmente su entusiasmo por pertenecer al proyecto aurinegro. “Estamos muy contentos, tanto mi familia como yo, así que quiero agradecer al club que haya apostado por mi este año. Lo voy a dar todo para poder ganar el máximo de partidos posible. Estar aquí es lo máximo”, aseguró el pívot teldense.



“Había que tener paciencia y seguir trabajando para que se cumpliesen los objetivos que me han traído hasta aquí, así que estoy muy contento y muy orgulloso de formar parte de este equipo”, comentó Guerra. “Ya conocía a Txus de mi etapa en el Estudiantes. Estoy muy contento de que me haya dado la oportunidad de estar aquí”, declaró.



“Ahora”, explicó Fran en relación a lo primeros días de la pretemporada canarista, “estamos construyendo el equipo, mejorando día a día y conociéndonos para dar lo mejor de cada uno”. Cuestionado por lo que puede aportar al conjunto insular, afirmó: “Soy un pívot polivalente. Puedo correr la pista y dar buenos pases. Estoy mejorando el rango de tiro y tratando de ser versátil. La cesión del año pasado fue un punto a favor en mi carrera, he mejorado como jugador y estoy aquí gracias a eso”, sentenció.