Araujo quiere irse y Mel lo descarta frente al Racing de Santander

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha decidido prescindir del argentino Sergio Araujo tras conocer que el jugador ha pedido salir del club después de recibir una oferta que no puede rechazar y, porque a su juicio, debe primar "lo deportivo y el grupo".



El técnico madrileño no ve "comprometido" al delantero argentino y prefiere tener jugadores que vayan "en la misma dirección", como ha argumentado hoy en rueda de prensa antes de viajar a Santander para el partido de este domingo ante el colista de LaLiga SmartBank.



Mel entiende que Araujo tenga "el cariño personal del presidente y del público", pero recuerda que desde su llegada al banquillo, hace unos once meses, solo ha podido este último mes con el futbolista.



"No voy a impedir el deseo de un jugador. Prima lo deportivo y es mejor no tenerlo", ha dicho con respecto a su no inclusión en la lista de diecinueve jugadores, además de reconocer que para el club, su marcha también puede suponer una buena inyección económica.



Mel admite que tras este inesperado movimiento, ahora tendrán que ocupar el dorsal 10 que deja libre Araujo y piensa en Tana, aunque el jugador mostrara también recientemente su intención de salir, pero ha cambiado de postura al comprobar el grupo "joven y sano" que hay en el vestuario.



En el 'caso Araujo', el preparador madrileño lo tiene muy claro y cree que es mejor tener en el campo "a un chaval con ilusión" que a un profesional "enfadado porque le corten la posibilidad de salir".



En la convocatoria de diecinueve jugadores para Santander -Fabio González ha sufrido una indisposición, con vómitos, pero viaja- han entrado Aridai Cabrera y Rubén Castro.



Del primero, fichado esta misma semana, ha dicho que aportará "un plus de verticalidad, uno contra uno, encarar y romper líneas", e incluso sopesa la opción de alinearlo como titular en El Sardinero, mientras que de Rubén Castro ha precisado que deben "manejarlo con cuidado" para que se vaya "sintiendo importante" tras estar casi cuatro meses de baja después de ser operado a principios de octubre en Finlandia.



En cuanto al rival de este domingo, el Racing de Santander -de lo que menos se ha hablado en la rueda de prensa previa al partido-, Mel no esconde que por su condición de colista será un rival "muy necesitado" y al que conocen bien, porque ya lo puso muy complicado en la primera vuelta, con un empate en Gran Canaria (2-2).



"Para seguir arriba en la clasificación hay que puntuar de tres en tres", ha añadido el entrenador del equipo isleño.



Una semana antes de recibir al CD Tenerife en el esperado derbi canario, Mel asegura que no reservará a ninguno de los jugadores que están advertidos de suspensión por tarjetas amarillas: Mantovani, Javi Castellano, Fabio González, Benito Ramírez y Pekhart.



"La experiencia en el fútbol me dice que lo importante es lo inmediato, y mirar más allá no suele ser bueno. Quiero ganar al Racing de Santander porque son tres puntos que nos vendrían muy bien, así que pondré al equipo que creo puede ser el mejor para ayudarnos a ganar el partido", ha explicado.