El CD Tenerife muestra su mejor versión y golea al Albacete

El Tenerife goleó al Albacete a domicilio (0-4) y se llevó los tres puntos del estadio Carlos Belmonte en un encuentro en el que pudo, incluso, haber logrado una renta a su favor todavía mayor.



Sólo habían pasado 30 segundos cuando Malbasic se iba en velocidad del debutante Ergas y ponía un centro medido al segundo palo para que, Bermejo, lanzándose al suelo, rematara al fondo de las mallas e inaugurara así el marcador.



Le tocaba remontar a un Albacete que venía de ganar en La Coruña al Deportivo y que se enfrentaba a un Tenerife que había salido perdedor en los dos encuentros en los que había actuado como foráneo.



La reacción local se gestó en un contragolpe, a los siete minutos, en el que Zozulia se plantó en el área para dejársela de cara a Olabe, pero su disparo fue taponado por un defensor y, tras varios rebotes, Barri soltó un latigazo que tuvo que sacar con dos manos Ortolá.



El Tenerife era mucho más certero. Un saque de esquina botado por Borja Lasso al segundo palo lo empalaba sin dejarla caer Mazán para sorprender a un Tomeu que, tocó la pelota, pero que no pudo evitar el golazo por la fuerza del 'chut' (minuto 13).



Los locales trataron de enmendar el marcador, aunque no escogían los caminos necesarios ante un cuadro canario muy bien posicionado en el campo y que aprovechaba la falta de espacios y su mayor viveza para hacer daño en los contragolpes.



Pasada la media hora de juego, Luis Pérez volvió a dejar en evidencia al debutante Ergas por banda, marchándose en velocidad en una jugada que, tras varios intercambios, terminó con un remate de Bermejo que el propio Ergas sacó en línea de meta.



Los canarios gozaron de otra gran oportunidad en el minuto 41, tras una cabalgada de Malbasic, que volvió a dejar en evidencia a Ergas, y tras la que se plantó solo, aunque algo escorado, ante Tomeu Nadal. La aparición de Susaeta evitó el tercer tanto del conjunto visitante.



El Albacete no reaccionaba y se veía totalmente superado por un cuadro insular que dispuso de otra ocasión en el área albaceteña pero que desbarató el portero blanco ante la atónita mirada del público del Carlos Belmonte.



Ramis dio entrada en la segunda parte a Rei Manaj por Olabe y a Kecojevic por Ergas para tratar de darle la vuelta al marcador y desde el inicio se vio a un equipo más voluntarioso pero en el minuto 56 Mierez volvió a probar los guantes de Tomeu Nadal.



Un cabezazo de Rei Manaj a centro de Capezzi (min.58) se convirtió en el primer acercamiento de los blancos en un segundo acto en el que el Tenerife seguía llegando con facilidad en los contragolpes.



Una entrada de Mierez por el costado izquierdo terminó en un pase al punto de penalti que remató Malbasic y que, una vez más, tuvo la respuesta de un portero albaceteño que volvió a negarles el gol a los canarios (min.61).



Se veía que iba a llegar el tercero y ocurrió en el minuto 72 tras una jugada con varios rechaces ante la pasividad de la zaga blanca, que concluyó en con un centro de Bermejo a Mierez que el argentino transformó en gol con un testarazo certero. El Var tardó varios minutos en verificarlo, Increíble.



De ahí hasta el final se vio a un Albacete impotente que volvió a mostrar su cara más irregular frente a un Tenerife que marcó el cuarto en el minuto 88 gracias a una jugada personal de Dani Gómez y que cuajó el mejor encuentro de este inicio liguero.



ALBACETE (0): Tomeu Nadal, Alberto Benito (Álvaro Jiménez, min.70), Arroyo, Caro, Ergas (Kecojevic, min.46), Susaeta, Barri, Capezzi, Pedro, Olabe (Rei Manaj, min.46) y Zozulia.



CD TENERIFE (4): Ortolá, Luis Pérez, Carlos Ruiz, Álex Muñoz, Mazán, Borja Lasso, Alberto (Undabarrena, min.67), Aitor Sanz, Bermejo, Mierez (Dani Gómez, min.81) y Malbasic (Nahuel, min.79).





ÁRBITRO: Moreno Aragón (Comité Madrileño). Mostró cartulina amarilla a los locales Pedro Sánchez, Olabe, Caro, Kecojevic y Álvaro Jiménez y Zozulia y a los visitantes Alberto, Mierez, Ortolá. Expulsó a José Manuel Gil, segundo entrenador del Albacete.

GOLES: 0-1. MIn. 1: Bermejo; 0-2. Min. 13: Mazán; 0-3. Min. 72: Mierez; y 0-4. Min. 88: Dani Gómez.



INCIDENCIAS: encuentro correspondiente a la quinta jornada de La Liga Smartbank disputado en el estadio Carlos Belmonte, ante 7.875 espectadores.