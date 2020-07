El Cabildo afirma que la venta del Granca "afortunadamente va muy bien"

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, ha asegurado este jueves que las negociaciones sobre la venta del Club Baloncesto Gran Canaria "afortunadamente van muy bien", aunque no ha precisado si se materializarán antes de que arranque la temporada 2020-2021.

Al término de una recepción institucional al nuevo Club Voleibol Guaguas, Castellano ha desvelado sobre el 'Granca' que el Cabildo, propietario de la entidad de baloncesto, está "a la espera del resultado de la auditoría" y, en cuanto lo reciba, se sentará "nuevamente" con la parte interesada en la adquisición.

"No hay ningún cambio en la intención de que las negociaciones terminen fructificando", ha subrayado.

Cuestionado sobre si la venta será en esta pretemporada, el consejero ha comentado que lo ve "un poco ajustado en el tiempo", para matizar que "por correr más no vamos a llegar antes".

"Estamos en la tesitura de hacer las cosas bien porque estamos hablando de un club, que no es el traspaso de una empresa", ha añadido.

"Este es un club que tiene una historia y un sentimiento que cala en todos los aficionados de Gran Canaria y tiene, además, unos valores por encima de los fungibles. Habrá un valor que nos dará la auditoria, pero hay otro que para mí es mucho mayor: el club en toda su esencia", ha abundado.

Castellano ha indicado que "la idea es que el capital privado entre en más de un 50 por ciento y, si esto llega a buen término, que sean empresarios canarios los que empiecen a dirigir las políticas y el futuro del club".

"Cuál será el capital privado y el del Cabildo se tratará cuando comiencen a trabajar las mesas técnicas, pero la intención es poner la mayoría de las acciones en capital privado y que la institución asuma cada vez más un segundo papel, pero sin dejar de tutelar todo el recorrido", ha incidido.

Para Castellano, la aportación pública en el 'Granca' debe ir a menos de forma progresiva porque "ese es uno de los objetivos que están en esta negociación".

Asimismo, ha confirmado que tendrá que ser una venta pública, "aunque lo primero es saber el valor del club y traducirlo en acciones".

Según el consejero, ahora quien está tomando las decisiones en el club es su presidente, Enrique Moreno, y queda por conocer quién será el nuevo director deportivo que, por las últimas noticias, "sé que está prácticamente cerrado".

"Hay que esperar a que se materialice y no vamos a adelantarnos hasta que esté firmado el documento porque podría haber contratiempo de última hora.

Castellano ha desvelado que se ha transmitido a los empresarios interesados en comprar la mayoría del CB Gran Canaria el nombre del nuevo director deportivo y para que "estuviesen al corriente de las negociaciones en todo momento".

Sobre quien será el nuevo entrenador del 'Granca', ha dicho que el club anunció que el pasado 30 de junio finalizó contrato Fotis Katsikaris y que, como cualquier otro profesional del deporte, está en el mercado.

También ha reconocido que le molestó que el club no le comunicase la no continuidad del entrenador griego y que "no fue de agrado" enterarse de la noticia por la prensa.

En relación con la renovación de jugadores, Castellano agradecido al anterior director deportivo -Berdi Pérez- la continuidad de los que constituyen "el fondo del equipo", aunque espera que a lo largo de la próxima semana se puedan completar los contratos que aún faltan por materializar, ya con el nuevo director deportivo.

"Vamos bien de tiempo y quiero mandar el mensaje de que este año queremos tomarnos las cosas con más calma y darnos unos días de margen, porque no hay que precipitarse por el formato de la próxima temporada. Estamos en tiempo", ha concluido el consejero.