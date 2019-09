El Herbalife Gran Canaria se ve superado frente al Unicaja Málaga

El Unicaja de Málaga sacó la pólvora en su segundo partido en el Torneo ACB Ciudad de Getafe para derrotar con suficiencia (81-60), y con 27 puntos del escolta serbio Aleksa Avramovic, a un Herbalife Gran Canaria superado en todo momento, pero que maquilló al final el resultado.



La voracidad anotadora de Avramovic (5 de 7 en triples, 66%), con buenos momentos del base Alberto Díax (14) y de los interiores Carlos Suárez (7 y 8 rebotes), Volodymir Gerun (5 y 4 capturas) y Rubén Guerrero (6), impulsaron a un Unicaja que cayó ayer ante el Movistar Estudiantes y hoy se desquitó ante el Herbalife.



Un buen ensayo para el conjunto de Luis Casimiro Palomo, pese a no contar en este torneo con sus mundialistas, el polaco Adam Waczynski y el francés Axel Toupane; además del base estadounidense Josh Adams y el alero canadiense Melvin Ejim.



El Herbalife Gran Canaria, muy superado y sin sus mundialistas -los españoles Javi Beirán y Xavi Rabaseda, el griego Ioannis Bourousis, el nigeriano Stan Okoye y el polaco Olek Balcerowski-, tuvo como los mejores de un mal día al pívot estadounidense Matthew Costello (12 puntos) y 16 del escolta Demonte Harper,



El Unicaja, que venía de caer el día anterior por 68-61 decidió no marcharse de Getafe sin victoria y salió dispuesto a asegurarla con un acertadísimo Avramovic, secundado por Pablo Sánchez y Deon Thompson que gestionaron una ventaja (11-5, min. 4), incrementada por el mismo Avramovic en el último segundo del primer acto (26-15).



Aún con el intento de reacción amarillo de Costello, el Unicaja siguió haciendo camino con canastas de Rubén Guerrero y un nuevo triple de Avramovic (38-23, min. 15), ante un 'Granca' fallón en ataque y que solo podía responder con faltas a un Unicaja que se marchó a los vestuarios con 19 tantos de ventaja (47-29).



Tras el descanso, el partido se tiño aún más de color verde, con un nuevo parcial malagueño rematado por un triple de Alberto Díaz que disparaba la renta a 25 (56-31, min. 23). Aún llegaron a ser más, con un Gran Canaria totalmente superado en defensa que cerró el tercer acto 29 tantos abajo (65-36, min. 28).



Un acertado Costello intentó descontar para el Herbalife con dos triples consecutivos en el amanecer del último parcial (65-44, min. 32), pero una nueva reacción de Guerrero, Díaz y, quién si no, Avramovic, devolvió el duelo a una renta de 25 tantos (72-47, min. 35).



Los triples finales del joven montenegrino Jovan Klajic (3 de 4) de poco sirvieron para un 'Granca', que solo maquilló su derrota ante el Unicaja, finalmente por 19 (81-60). Mañana, el conjunto canario tendrá la oportunidad de redimirse ante el Estudiantes en el duelo final de este Torneo 'Ciudad de Getafe'.



UNICAJA MÁLAGA 81 (26+21+18+16): Jaime Fernández (2), Pablo Sánchez (4), Avramovic (27), Thompson (4), Elegar (7) -quinteto inicial-, Gerun (5), Díaz (14), Suárez (7), Godspower (3), Herrero (6) y Tamba (2).



HERBALIFE GRAN CANARIA 60 (15+13++8+24): Cook, Paulí (9), Harper (16), Burjanadze (4), Costello (12) -quinteto inicial-, Santana (2), Kjalic (9), Shurna (2), Nelson (3), Diop (2), Radivevic (1) y Vrankovic.



ÁRBITROS: Vicente Bultó, Jorge Martínez e Ian González. Eliminaron al jugador del Unicaja Pablo Sánchez (min. 33) y al del Gran Canaria Khalifa Diop (min. 27).



INCIDENCIAS: partido del VII Torneo ACB Ciudad de Getafe disputado en el Pabellón Juan de la Cierva ante unos 1.500 espectadores.