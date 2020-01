El Iberostar Tenerife vence con claridad al VEF Riga

El Iberostar Tenerife se aferra al liderato del grupo C de la Basketball Champions League al doblegar con claridad al VEF Riga (92.59). El conjunto dirigido por Txus Vidorreta dio muestras de su superioridad desde le ocmienzo de la contienda y consiguió marcharse al descanso con un comodo resultado (44-27). Tras la reanudación, los aurinegros cerraban un autoritario triunfo frente a a la escuadra letona.

El equipo que dirige Txus Vidorreta, amenazado en el liderato por el Nymburk, que venció este martes también con comodidad, hizo su trabajo y ganó y ahora a esperar a una última jornada que se presenta apasionante en su lucha por mantener ese primer lugar.



El combinado español empezó el choque dominando con un 10-2 con nueve puntos anotados por Marcelinho Huertas y llegó a estar a 12 puntos (16-4), pero la entrada en cancha de Blums y Thames le dieron otro aire al equipo letón, cuya segunda unidad logró rebajar las diferencias y con un parcial de 1-10, ponerse a tres puntos (17-14).



El equipo letón se mantuvo vivo en este primer cuarto, pero ya en el segundo la máquina del conjunto tinerfeño empezó a funcionar. Sasu Salin encontró canasta desde el exterior, mientras que Shermadini no dejaba escapar sus oportunidades para anotar. Poco a poco, el partido se fue decantando a favor de los locales que llegaron a ponerse con un 42-23, máxima ventaja, a tres minutos de llegarse al descanso.



Los dos últimos cuartos fue claramente para el cuadro local, que supo mantener sus líneas activas, tanto en defensa como en ataque. En la ofensiva, Sasu Salin estuvo a un buen nivel ante un rival ya entregado y que no encontró la fórmula de rebajar las diferencias en el marcador. El juego interior era totalmente del Iberostar Tenerife, mientras que desde fuera solo anotaron en acciones aisladas.



Hay que destacar que Gio Shermadini vio los dos últimos cuartos desde el banco, mientras que Marcelinho Huertas jugó solo cinco minutos. Txus Vidorreta, tal y como iba el marcador, decidió darle descanso de cara al importante choque del domingo ante el Barça Lassa.



92 IBEROSTAR TENERIFE (22+22+31+17): Huertas (12), Lundberg (7), Diez (3), White (12), Bogris (-) –inicial-, López (-), Yusta (11), Shermadini (7), Salin (20), Guerra (8), Konate (12) y Suarez (-).



59. VEF RIGA (19+8+16+16): Medford (11), Mediss (2), Madsen (4), Krajina (8), Kurucs (3) –inicial-, Blums (6), Thames (13), Stumbris (3), Helmanis (5) y Kohs (5)



ÁRBITROS: Maestre (FRA), Bittner (ALE) y Oliot (FRA).



INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 2.327 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex jugador de la NBA Kobe Bryant.