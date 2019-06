Jero Santana: “No tengo adjetivos para calificar a mis futbolistas del Viera”

El Unión Viera se prepara para uno de los momentos más importantes de su historia. Después de clasificarse para los 'play-off' de ascenso hacia a Segunda División B, el cuadro de Jero Santana ha terminado colándose en la última ronda de la promoción, después de deshacerse de dos de los adversarios más potentes de esta fase, como son el Caudal Deportivo y el Lorca Deportiva.



La entidad de Schamann está a un paso de alcanzar la categoría de bronce del fútbol español, pero para ello deberá superar, en la eliminatoria decisiva, al filial del Cádiz CF. El primer duelo tendrá lugar este mismo domingo, a partir de las 18:30, en el Alfonso Silva, con la retransmisión de Radio Televisión Canaria.



Jero Santana resaltó el esfuerzo de su equipo en el Francisco Artés Carrasco: “La verdad es que en este tipo de eliminatorias es imposible no sufrir. Todo está muy igualado. Nos hemos visto las caras con algunos de los mejores equipos de la Tercera División. El Caudal y el Lorca contaban con altos presupuestos para alcanzar el objetivo del ascenso. Uno de los aspectos que estamos dominando bien son los partidos en nuestro feudo, y después hemos sabido sufrir en los duelos lejos de casa”.



Además, el preparador rojinegro añadió que “salimos al encuentro en tierra murcianas concienciados de algunos de los hándicap que nos íbamos a encontrar, como por ejemplo, la superficie de césped natural, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Además, en el aspecto físico nos encontrábamos al límite para enfrentarnos a un rival que ataca mucho, y que ya había logrado una remontada ante el Sariñena. Dentro del guión preestablecido, sabíamos que sufriríamos, pero este tipo de eliminatorias las supera el equipo que esté más tranquilo en los momentos duros. Se me acaban los calificativos para mis futbolistas. A los jugadores les pongo un diez porque lograron la proeza de pasar a la última ronda de la fase de ascenso”.



Cuestionado por el último rival en el 'play-off' hacia la Segunda División B, el filial del Cádiz CF, el técnico grancanario manifestó que “llevamos desde el lunes por la tarde buscando información del conjunto gaditano. Ya tengo el informe del rival preparado para mostrárselo a los chicos. Hemos visto que se trata de un equipo atípico. El Cádiz B viene de ser campeón del grupo X de Andalucía Occidental y Ceuta. En esa liga han habido escuadras de la talla del Ceuta, Xerez o los filiales de Betis y Sevilla, por lo que no han tenido un campeonato fácil. Aún así, se impusieron con 83 puntos, anotando tan solo 48 goles, pero como dato muy destacable, recibiendo 18 tantos en contra. Creo que puede tratarse de una cifra que puede llegar a ser histórica en la Tercera División”.



Respecto al próximo adversario en el camino hacia la categoría de bronce del fútbol español, Jero Santana argumentó también que “suelen presentar un sistema de juego 4-1-4-1. Son un equipo cerrado, ordenado, donde todos sus futbolistas trabajan mucho. Es un rival muy complicado de hacerle gol. Además, en su parcela ofensiva, cuentan con muchas armas en ataque, así como con una estrategia que les da muchos resultados. A todo ello, se une el aspecto físico, pues se trata de jugadores que se dedican en exclusividad a esto. En la última ronda, con el Numancia B, terminaron los 180 minutos con tablas, decidiéndose el cruce en la prórroga, lo que demuestra lo bien preparados que están los gaditanos”.



El entrenador de la entidad de Schamann resaltó que “estamos viviendo un sueño”. Además, afirmó que “hemos superado con creces nuestros mejores pensamientos. Ni los más positivos llegaron a pensar en una situación como en la que encontramos. Ha venido sobrevenida, de menos a más, y se nos ha ido de las manos, pero bienvenida sea. Este mes y medio de competición extra ojalá nos lleve a alcanzar un sueño, que nunca estuvo en nuestro objetivos. El mérito es de unos futbolistas, que han asumido el rol que les ha venido. En esta liguilla, han realizado cuatro encuentros muy serios, y eso es lo que ha marcado las diferencias respecto a adversarios de mayor entidad. Se me están acabando los adjetivos para calificar a mis jugadores. Me ha tocado la lotería con ellos, hacen las cosas mejor de lo que yo se las planteo”.



Por último, Jero Santana agradeció el apoyo que está recibiendo el Unión Viera: “La gente se está volcando con el club. Somos el único equipo canario que sigue compitiendo. Queremos ver el Alfonso Silva lleno frente al Cádiz. Sería el broche perfecto a nuestra temporada, aunque lo máximo, sin duda, el ascenso. Que el partido se vaya a televisar también por RTVC es un premio para la entidad. Son infinidad las mensajes, de diferentes partes del mundo, que hemos recibido para saber por donde pueden ver el choque. La dimensión que el Viera está proyectando de Canarias hacia la península y el resto del panorama internacional es un gran valor para un conjunto modesto como el nuestro”.