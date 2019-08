Laura Naranjo llega al IBSA CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas

El IBSA CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas cierra su plantilla para esta nueva temporada 2019/2029 con el fichaje de Laura Naranjo. La jugadora nacida en Ávila fue galardonada como la segunda mejor libero de la pasada temporada, gracias a grandes actuaciones, las cuales también le permitieron ser la mejor receptora del campeonato.

Se hace realidad una vieja aspiración del equipo grancanario, que ha conseguido hacerse con sus servicios tras quedar libre de su vinculación con el Dimurol Libby’s Haris. Con experiencia en la selección española, aportará veteranía y saber estar a una plantilla cargada de jugadoras jóvenes, indica la entidad grancanaria en una nota de prensa.

Tras firmar su nuevo contrato, Laura expresó sentirse “muy motivada ante este reto. Me he sentido arropada. El cariño y la cercanía que me han transmitido desde el primer momento ha sido muy importante para mí. Todos los miembros del cuerpo técnico se han comunicado conmigo y me han tenido en cuenta. Esto me ha hecho sentirme implicada. Sé que encajo en el nuevo proyecto”.

Tras preguntarle cómo ve la perspectiva para la nueva temporada, explica que “como deportista espero que consigamos cumplir los objetivos marcados por el club. Como compañera espero ser capaz de fomentar el respeto y transmitir todos los valores necesarios para alcanzar la excelencia”.

De sus nuevas compañeras explicaba que “tenemos un gran equipo, pero de nada valen las palabras. Toca trabajar. Si hay algo que he aprendido en estos años es que con dedicación y esfuerzo se pueden alcanzar los sueños”.