Lemes y Peñate vencen en el Rallye Orvecame Isla Tenerife

Se preveía un rally intenso y no defraudó. La batalla entre los R5+ de Pernía y Lemes contra el Porsche de Cruz tenía un capítulo más que escribir en la segunda etapa que no se esperaba. Cabe recordar que al término de la primera etapa, el equipo líder de la prueba Pernía-Sánchez, penalizaban a la entrada del último parque de trabajo lo que ponía líderes de Lemes-Peñate.



Con el arranque del TC 10 Plus Los Campitos, Cruz- Mujica conseguían marcar una gran diferencia marcando un tiempo hasta 15 segundos mejor que los líderes de la prueba y ganar los puntos extras que da el TC Plus en un trazado que se presentaba mojado y con lluvias débiles pero constantes. Esto hizo que en la segunda pasada se esperara un giro en el desenlace de la prueba, pero con una calzada ya más seca sobre todo en su segunda parte, los R5+ remontaron, y a pesar de vencer de nuevo Cruz en la especial, no pudo alcanzar ni a los segundos Pernía-Sánchez, ni a los primeros Lemes-Peñate.



Importante será ver como queda el Campeonato Insular con los puntos que sumen Lauren García-Samuel Martín Porsche 997 como cuartos clasificados; Manolo Mesa-Víctor Pérez quintos clasificados con el Suzuki Swift 1.6 Sport R+ y Neftalí Martín-Estefanía Rodríguez con Porsche 997 que se alzaron con el sexto puesto.



En el apartado de abandonos, hay que comentar que de los 113 que tomaron la partida, llegaron a meta 58 en velocidad y 14 en regularidad, categoría en la que vencieron Ricardo Alonso y Kiko Marín con Ford Escort MK1 en Regularidad Super Sport; Guillermo Daniel González y Luis Tejer con BMW 315 E21 se hicieron con el primer puesto en Regularidad Sport. Pueden ser consultar más clasificaciones por categoría y trofeos, así como penalizaciones y tiempos en la web www.rallyeislatenerife.com



La prueba ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz que ha puesto todo su empeño en que la prueba se mantenga en la capital; al Cabildo Insular de Tenerife a través de su Consejería de Deportes; a Orvecame Grupo CICAR que nuevamente le da nombre a la prueba; al Real Automóvil Club de Tenerife RACT que sigue colaborando en la prueba año tras año con lealtad absoluta; y SERTRAMAR Servicios Marítimos.