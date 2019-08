López Garai: “Los chicos saben que este es el camino a seguir”

El CD Tenerife no pudo arrancar con buen pie su curso futbolístico 19-20. Los blanquiazules, pese a desplegar un gran juego durante la totalidad del duelo, no pudieron sacar un resultado positivo ante el Real Zaragoza.



Los maños, con dos acciones puntuales, se llevaron los tres puntos. Sobre todo esto y mucho más habló, en la sala de prensa de La Romareda, López Garai. El técnico de la entidad insular comenzó haciendo un análisis del choque: “Creo que hemos estado muy bien y hemos desplegado un juego de gran calidad. No es sencillo hacer esto en un escenario de este tipo y ante un rival de esta entidad. Sin embargo, tenemos que jugar para marcar goles, y esto segundo no lo hemos conseguido”. Posteriormente apuntilló que “me preocupa más el acabar con dos lesionados y un expulsado que el tema de la derrota”.



Otro de los temas a tratar fue el de la falta de puntería: “Para anotar hay que generar. Ya el primer paso lo llevamos por el buen camino, nos queda trabajar el otro. Aún con todo estoy tranquilo, ya que los jugadores saben que este es el camino a seguir si queremos conseguir éxitos”.



La polémica también estuvo presente sobre el terreno de juego. El VAR llegó a la Segunda División y sobre ello tuvo unas palabras el entrenador de la escuadra tinerfeñista: “No me gusta agarrarme a las excusas, por lo que vamos a intentar ayudar al árbitro y, por ende, al videoarbitraje. Sin embargo sí tengo que decir que la expulsión de Carlos Ruiz no ha sido justa”.



Al ser cuestionado sobre los fichajes, el míster se mostró contundente: “Necesitamos gente de refresco en la zona ofensiva. Estamos buscando gente especialista en jugar en los costados. No tengo dudas de que los jugadores que vengan nos darán un plus de calidad”.



Otro de los temas destacados fue el regreso de Aitor Sanz. Una noticia inmejorable para el CD Tenerife: “Ha estado espléndido. Después de quince meses parados, el jugar el partido de la manera que lo ha hecho hoy está a la altura de muy pocos. Aitor es un jugador que nos mejora y nos da un salto de calidad”.



Por último, López Garai habló sobre la afición del Heliodoro: “Hoy, en La Romareda, se ha visto lo importante que es el apoyo de una afición; y es que incluso han sido decisivos en jugadas dudosas del choque. No tengo dudas de que en el Heliodoro se vivirá el mismo ambiente con nuestra gente”.



