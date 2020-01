Richotti regresa al Santiago Martín en un partido clave para estar en la Copa

El partido que este domingo enfrentarán al Iberostar Tenerife y al Montakit Fuenlabrada en el Santiago Martín (12.00 horas) estará lleno de emociones, por un lado regresa a la Isla uno de los ídolos de la afición canarista de los últimos años, el ex capitán Nico Richotti, y por otro, la posible clasificación para la Copa del Rey siempre que el equipo aurinegro sume la victoria.

El ex jugador del Iberostar Tenerife, que regresa a la Isla después de que en junio el club le dijera que no contaba con él, pese a tener un año más de contrato, se reencontrará con la afición que siempre le ha apoyado y que nunca entendieron esa decisión. El club ha anunciado que Richotti recibirá un pequeño homenaje por parte de la entidad, ya que no se pudo despedir como él hubiera querido cuando le comunicaron la noticia.

Por otro lado y más importante será esa necesidad que tiene el club de sumar un triunfo a falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta de la Liga. Ganar sería casi definitivo. Tiene una gran oportunidad de acabar sus deberes y esperar qué sucede en otros partidos.

🏀 ¡MAÑANA JUGAMOS!

🆚 @BFuenlabrada

💪 #J16@LigaEndesa

🏟️ Santiago Martín

🕛 12:00 horas

📺 @MovistarPlus Dial 55

✍️ LA PREVIA ➡️ https://t.co/2e7lyyURDH

👀 🎟️¡Últimas ENTRADAS! ➡️ https://t.co/3STG75M1oX

💛 🖤 #VamosCanarias#ElLatidodeNuestraHistoriapic.twitter.com/hFUnKCEO4N — Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) January 4, 2020

Y es que el equipo de Txus Vidorreta se clasificaría ya para el torneo del KO si gana al Fuenlabrada y pierden dos de los equipos con 8 victorias: Valencia Basket, San Pablo Burgos, MoraBanc Andorra, RETAbet Bilbao Basket y Herbalife Gran Canaria.

Por tanto el Iberostar Tenerife debe dejar clara su condiciones de favorito ante un rival que lucha por eludir la zona baja de la clasificación.

Txus Vidorreta podrá disponer de la totalidad de su plantilla, un equipo que sabe lo importante que será ganar porque en la jornada final de la primera vuelta visitará la cancha del Zaragoza, un equipo que está jugando muy bien este año y ocupa la tercera posición de la clasificación, tres triunfos más que el Iberostar Tenerife, que es cuarto.