San Fernando-Paso, la lucha por el cuarto puesto

San Fernando y Atlético Paso contenderán en la Ciudad Deportiva de Maspalomas por un ilusionante pero, sobre todo, esperanzador cuarto lugar de la tabla ostentado en la actualidad por el cuadro palmero, en uno de los encuentros más interesantes de la décimo cuarta jornada de la Liga en el grupo canario de Tercera División.

Este enfrentamiento será una excelente oportunidad para el cuadro local, puesto que no sólo tendrá la oportunidad de derrotar a un rival directo sino que, además, también podrá resarcirse de su última derrota, precisamente en tierras palmeras ante otro de los cuadros que viene pujando fuerte en este último tramo, la SD Tenisca.

Precisamente el Tenisca, tercer clasificado, se desplazará a la localidad tinerfeña de El Fraile, para medirse en el Villa Isabel a un Ibarra que hará todo lo posible por sumar los tres puntos en litigio, puesto que los mismos le mantendrían prudentemente alejado de la zona de descenso.

Uno que si cae derrotado podría verse inmerso de lleno en uno de los últimos cuatro puestos, el Mensajero, recibe en el Silvestre Carrillo la visita del líder, Marino, equipo que intentará aprovecharse de la poca solvencia de su rival para incrementar su ventaja en lo más alto de la tabla clasificatoria.

Uno que también querrá ganar para asirse fuertemente al cuarteto de cabeza es el Gran Tarajal, equipo que en esta ocasión recibirá en su estadio la visita del Lanzarote, equipo que si quieren acercarse a la zona alta también deberá hacer todo lo posible para lograr los tres puntos.

El Tenerife B es otro de los equipos que tiene el claro propósito de acabar entre los cuatro primeros esta fase regular, pero, de momento, este objetivo se le ha resistido, aunque todo podría experimentar un importante vuelco si logra sorprender en Barranco Las Lajas ante un cada vez más solvente Atlético Tacoronte.

El Tamaraceite también partió con el distintivo de uno de los candidatos a luchar por el ascenso, aunque este reto se ha torcido ligeramente tras encadenar varios resultados negativos, por lo que para enmendar este desvío deberá superar en el Juan Guedes a un inseguro Unión Puerto.

Uno que tras haber flirteado con la zona baja ha sabido rectificar su trayectoria es el Unión Viera, y no resultaría nada extraño verle pronto asediando el cuarto lugar, y más si logra sumar los tres puntos en San Mateo ante un representativo local que también tiene este reto a su alcance.

El Villa de Santa Brígida también coquetea, pero no precisamente con la zona alta, sino con la inferior Categoría, puesto que de no producirse una rápida reacción, su próximo futuro cada vez se aclara más, aunque si venciese en Los Olivos a Las Palmas C no sólo sumaría los tres puntos sino que sus expectativas podrían permanecer vivas.

Dos equipos que también tratan de poner tierra de por medio de la zona baja, Vera y Buzanada, se medirán en el Salvador Ledesma con un único propósito, y no será otro que el de añadir los tres puntos a sus respectivos casilleros, sobre todo los sureños, que si pierden podrían, incluso, caer en descenso.

Y por último, Tasagaya será el escenario de casi que una fratricida confrontación entre dos equipos en apuros, Atlético Güímar y Santa Úrsula, puesto que sus intranquilas posiciones en la tabla les exige ganar, de lo contrario, a sus maltrechas situaciones clasificatorias se verían aún más castigadas.

Los encuentros de décimo cuarta jornada con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:

Viernes, día 22:

21.00: San Mateo-Unión Viera (San Mateo) Alexis Javier Vega Pérez.

21.00: Santa Brígida-Las Palmas C (Los Olivos) José Elías Mendoza Godoy.

Sábado, día 23:

12.00: Tamaraceite-Unión Puerto (Juan Guedes) Pablo González Perdomo.

16.00: Ibarra-Tenisca (Villa Isabel) Omar Luis Acosta.

16.30: TNK Vera-Buzanada (Salvador Ledesma) Héctor Domingo Ortega Ortega.

18.00: Atlético Unión Güimar-Santa Úrsula (Tasagaya) Jhovany Andrés Ossa Hernández.

Domingo, día 24:

12.00: San Fernando - Atlético Paso (Maspalomas) Domingo Miguel Sosa Gómez.

12.00: Gran Tarajal-Lanzarote (Gran Tarajal) Kevin Muñoz Guerra.

12.00: Mensajero-Marino (Silvestre Carrillo) Carlos Franco Galván.

12.00: Atlético Tacoronte-Tenerife B (Barranco Las Lajas) William Luis Acosta.