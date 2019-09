Triple empate en el liderato de la Tercera División

El desenlace de la quinta jornada del grupo canario de la Tercera División deparó un triple empate en el liderato. La UD Gran Tarajal, el Marino y el Tenerife B comparten el primer escalón de una tabla clasificatoria en la que el Unión Güímar continúa como colista. El Lanzarote, después de su contundente triunfo frente al Villa Santa Brígida, accede también a los puestos de 'play-off' de ascenso.



De oro. Así podrían definirse los puntos cosechados por el Gran Tarajal en su enfrentamiento ante el Tamaraceite. Y es que con este triunfo, los recién ascendidos asaltan el liderato del grupo canario de la Tercera División. Para ello fue vital el solitario tanto logrado por Caliche en los instantes finales del duelo.



El Marino y el Atlético Paso se dieron cita en un encuentro que terminó con empate sin goles. En el duelo vivido en las instalaciones del Antonio Domínguez, ninguno de los dos equipos logró perforar las redes de la meta contraria. Todo ello debido a la gran labor que ejercieron las defensas durante los 90 minutos.



El Tenerife B coge velocidad de crucero. El filial blanquiazul sumó su tercer triunfo de la temporada, ese que le permite compartir liderato junto con el Gran Tarajal y el Marino. Para ello, tuvieron que dar su máximo para imponerse a un Santa Úrsula que vendió cara su derrota. Solamente Borja Llanera, en los instantes finales, fue capaz de llevar el delirio a las gradas de la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El encuentro estuvo marcado en los prolegómenos por el fallecimiento de Gregorio Cabrera, padre del técnico del filial del Tenerife, Leandro Cabrera 'Mazinho'.



Contundente. Así podría definirse la victoria del Lanzarote ante el Santa Brígida. La escuadra dirigida por Jero Santana desplegó su mejor fútbol de la temporada, el cual les sirvió para conseguir un resultado de escándalo. Una ‘manita’ que les coloca en los puestos de playoff de ascenso a la Segunda División B. Ayoze Pérez, Nico González, por partida doble, Miiguel Gopar y Rosmen, desde el punto fatídico, dieron el segundo triunfo del curso a la escuadra lanzaroteña.



Las Palmas C consiguió su tercera victoria de la temporada regular tras doblegar, en esta ocasión, a un Atlético Tacoronte, que se le siguen atragantando los equipos grancanarios en este comienzo liguero. El cuadro de Yoni Oujo dormirá como líder del grupo canario, empatado a puntos con un Marino que juega este domingo frente al Atlético Paso, merced a los goles de Sebas, antes del descanso, y de Yeray, tras el paso por vestuarios. Los pupilos de Rayco García vieron cortada su buena dinámica de resultados.



El San Mateo logró tres puntos de oro en su enfrentamiento ante un correoso San Fernando. Los anfitriones lograron este resultado tras remontar un marcador adverso, demostrando así su mejoría en el juego y su efectividad anotadora; mientras que los de Maspalomas perdieron una oportunidad inmejorable para dormir como líderes del grupo canario de la Tercera División. Nano, Daylos, de penalti, Braulo y Borja Sebe fueron los autores de los goles de la escuadra de Juan Carlos Socorro. En el bando sureño marcaron Quintero y Abraham.



El Salvador Ledesma volvió a disfrutar como en los momentos de gloria por los que pasó, no hace muchos años, el TNK Vera. El cuadro de Francis Díaz goleó a un Unión Güímar, que queda en una situación delicada. Víctor, con un 'hat-trick' encarriló el triunfo de los portuenses, mientras que Jorge Hernández y Sergio Simón sentenciaron el partido. Héctor maquilló el resultado para los güimareros.



El Mensajero volvió a recuperar su mejor versión en su encuentro ante el Ibarra. Los palmeros desplegaron, en el Silvestre Carrillo, ese fútbol ofensivo arrollador que tantos les caracteriza. No fallaron a la cita del gol Vianney, Víctor – por partida doble – y Yeray; factor clave para que los rojinegros sumaran de tres. Balduino, de penalti, marcó el único tanto de los galleteros.



El Unión Puerto dio una de las sorpresas del fin de semana al conquistar el Alfonso Silva. Después de una primera mitad sin goles, el cuadro de Miguel Santana se llevó los tres puntos merced a los tantos de Chata y Teto, este último de falta directa. La recta final de la contienda estuvo marcada por las expulsiones de Kevin Pérez y Ramón, en el bando rojinegro, y de Brian Cebolla y Mariano, por parte de los majoreros.



Después de no tener el inicio de temporada esperado, el Tenisca comienza a coger el rumbo adecuado en la Tercera División. La escuadra de José Juan Almeida encadenó su segunda victoria consecutiva, en esta ocasión, tras doblegar el Clementina de Bello al Buzanada. Orlando en la primera mitad, y Dani López, tras el paso por vestuarios, fueron los artífices del triunfo de los palmeros.