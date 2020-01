La UD Las Palmas y el CD Tenerife miden sus dinámicas opuestas en el derbi canario

UD Las Palmas y CD Tenerife disputarán una nueva edición del clásico del fútbol canario, al que ambos llegan distantes en la tabla clasificatoria aunque en dinámicas opuestas, pues mientras los amarillos no han ganado aún en 2020, el equipo blanquiazul vive sus mejores momentos desde la llegada de Rubén Baraja al banquillo.



El pronóstico incierto, inherente a estos choques de rivalidad insular, no será una excepción para el esperado duelo que se disputará este sábado en el Estadio de Gran Canaria.



La Unión Deportiva, desde la marcha de Jonathan Viera en diciembre pasado, persigue aún su primera victoria del nuevo año para no perder de vista los puestos de promoción de ascenso.



Precisamente Viera será protagonista secundario en el derbi, que presenciará desde el palco, pues el club tiene previsto que en los prolegómenos del partido reciba el caluroso homenaje de los aficionados, a los que dedicará el trofeo de LaLiga como mejor jugador del mes de diciembre en Segunda División.



Por su parte, el Tenerife llega reforzado en su confianza por sus recientes victorias ante Girona (1-0), en LaLiga SmartBank, y frente al Real Valladolid (2-1), en la Copa del Rey, con el objetivo de salir de la parte baja de la clasificación en la competición doméstica.



El conjunto grancanario logró el pasado fin de semana un punto in extremis en su visita al Racing de Santander gracias un golazo de Benito Ramírez en el tiempo de prolongación, pero no termina de encontrar su fútbol desde la marcha de Viera.



Los insípidos empates foráneos ante Fuenlabrada (0-0) y Racing (1-1), la derrota en casa contra el Zaragoza (0-1) y la eliminación de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda División B como el Badajoz (2-1) atestiguan el evidente bache de resultados.



Pepe Mel, entrenador del equipo amarillo, ha dado galones al juvenil tinerfeño Pedri para ocupar su lugar, situando a Aridai Cabrera en banda izquierda, mientras Benito continúa en la derecha a pierna cambiada, en busca de encontrar la chispa perdida en el engranaje de ataque.



El técnico madrileño decidirá la convocatoria horas antes del partido y no ha querido ofrece ni una sola pista sobre el once inicial o los futbolistas que citará. Ni siquiera el parte de bajas obligadas, entre los que están Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Dani Castellano, Drolé, Araujo -próximo a abandonar la plantilla- Cristian Cedrés y Juanjo Narváez.



La principal novedad en la alineación estaría en la delantera. Ante la inminente marcha del argentino Sergio Araujo, el veterano Rubén Castro se perfila como titular después de haber dispuesto ya de minutos en El Sardinero, tras casi cuatro meses sin jugar por una lesión de la que tuvo que ser operado.



El CD Tenerife, con apenas dos entrenamientos tras su éxito copero ante el Valladolid, afronta el derbi con el objetivo de conseguir un resultado positivo que le permita seguir fuera de los puestos de descenso en LaLiga SmartBank.



Los blanquiazules encaran el encuentro de rivalidad después de haber logrado dos victorias consecutivas, algo que no conseguían desde abril de 2018, lo que ha reforzado la moral en el vestuario.



Rubén Baraja buscará sumar sus primeros puntos como visitante ya que por ahora el nuevo entrenador ha perdido los tres partidos que ha disputado lejos del Heliodoro Rodríguez López, ante Málaga (2-0), Deportivo de La Coruña (2-1) y Huesca (2-1).



El técnico pucelano ha repartido los minutos durante los últimos compromisos y, de hecho, solo tres de los titulares en el último partido liguero, ante el Girona (1-0), repitieron titularidad en la Copa: Luis Pérez, Alberto Jiménez y Luis Milla, quienes previsiblemente formarán parte del once inicial en Gran Canaria.



También podrían repetir en la alineación el canterano Elliot Gómez y el delantero Joselu, quien debutó el pasado miércoles logrando su primer gol.



Por el contrario, no podrán jugar los lesionados Álex Bermejo, Ramón Miérez, Robert Mazán y Borja Lasso.



Desde que el derbi se disputa en el Estadio de Gran Canaria, el Tenerife solo ha perdido dos veces en ocho visitas, y ningún equipo ha sido capaz de marcar más de un gol.



El resultado más repetido es el 1-1 (cuatro veces). Dos triunfos locales (ambos por 1-0), uno visitante (0-1) y un empate a cero completan el escaso bagaje goleador entre los dos máximos representativos canarios en el actual coliseo amarillo.



Alineaciones probables:



UD LAS PALMAS: Álvaro Valles; Álex Suárez, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Javi Castellano, Fabio; Benito Ramírez, Pedri, Aridai; y Rubén Castro.



CD TENERIFE: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Alberto, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Luis Milla; Suso Santana, Elliot Gómez; Joselu y Dani Gómez.



ÁRBITRO: José Antonio López Toca (Comité Cántabro).



ESTAIDO: Gran Canaria.



HORA: 17.15 Horas.