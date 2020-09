Astou Ndour suma un "nuevo reto" al debutar en el Hatay

La exjugadora del Spar Gran Canaria Astou Ndour ha anunciado que viajará este viernes a Turquía para jugar con el Hatay hasta finales de verano de 2021, algo que afrontará "como un nuevo reto" y cargada de "ilusión".

Tal y como ha explicado la jugadora de origen senegalés en rueda de prensa, su debut con el equipo turco será el próximo 3 de octubre, una formación poderosa que la pívot de la selección española ha elegido para arrancar la temporada.

Ndour estará en las filas del conjunto otomano hasta el final del próximo verano, cuando regresará al Dallas Wings, de la WNBA.

I have a message for you on my Instagram (astoundour45) 🤗💚#RISE @DallasWings ⁣

