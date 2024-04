El Palma International Boat Show presenta regates de gran travessia i renom

El Palma International Boat Show se celebra del 25 al 28 d’abril amb la intenció de reunir al sector nàutic internacional al Moll Vell de Palma per presentar les darreres novetats en una edició que promet ser molt especial. Aquest divendres s'han dut a terme les presentacions d'algunes regates de gran travessia i renom.

La primera ha estat la de la Regata Rei a Jaume, que es disputarà entre el 5 i el 7 de setembre d'aquest any a la localitat mallorquina de Santa Ponça. La competició, que ja suma 38 edicions, consistirà en una travessia de 110 milles de distància que recrearà l'itinerari que va conduir, el 1229, a Jaume I fins a l'illa de Pantaleu primer per assolir després la costa mallorquina i iniciar la conquesta.

La regata està organitzada pel Club Nàutic Salou (CNS) amb l'aprovació de la Reial Federació Espanyola de Vela (RFEV), la col·laboració del Club Nàutic Santa Ponça (CNSP), Port Adrià (Calvià), Port Tarraco (Tarragona), Club Nàutic de Cambrils, Federació Catalana de Vela (FCV), Real Associació Nacional de Creuers (RANC) i l'Associació de Vaixells d'Època i Clàssics (AEBEC) i compta amb els patrocinis dels Ajuntaments de Calvià i Salou.

La presentació de la regata Golden Cup Badalona també ha tingut lloc aquest divendres 26 al recinte del Palma International Boat Show. S'ha anunciat que se celebrarà de l'1 al 3 de novembre al port de Badalona. Comptarà amb més de 80 embarcacions a aquesta especial sisena edició. Ho ha organitzat Marina Badalona, Port de Badalona, En Regata i Skipper Club Nàutic i compta amb una gran quantitat de col·laboradors i patrocinadors.

La presentació de la Regata Illes Balears Clàssics a l’estand del Club de Mar-Mallorca ens ha regalat molta informació nova. Es disputarà entre el 14 i el 18 d’agost aquest any. Les inscripcions per participar a la regata estan obertes. Es preveu que hi haurà més d’una trentena de vaixells, molts d’ells amb més d’un segle de vida. Serà a la badia de Palma.

El cicle de Mallorca Yachting Summit ha tingut lloc a l'edifici del Port Centre de Palma. Un esdeveniment exclusiu dissenyat per a entusiastes de la navegació a vela amb un cicle de conferències en les que l'aprenentatge i la sostenibilitat han estat bandera. Aquest esdeveniment s'ha dissenyat per connectar a empreses locals, grans de la indústria, experts i entusiastes apassionats en debats profunds sobre la vanguardia del sector nàutic.

L'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears (AENIB) participa activament un any més, amb estand compartit amb l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (ANEN), al 40è aniversari del Palma International Boat Show. Aquest divendres l'estand de l'AENIB i l'ANEN ha acollit la presentació del Projecte Teconaut, una taula rodona amb representants del Centre de la Mar i un distès vermut.

El Projecte Teconaut és una iniciativa de Jordi Carrasco, secretari general d'ANEN, i Christian Esteva, project manager de Sea Tech, juntament amb el suport de destacats partners, que cerca fomentar l'ús de tecnologies disruptives per facilitar la transició ecològica del sector nàutic.