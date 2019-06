Eli Vivas: “El objetivo del Ciudad de los Adelantados para el próximo año es conseguir la permanencia lo antes posible”

El Ciudad de los Adelantados ya ha comenzado a perfilar su plantilla de cara a la próxima temporada. Esa en la que militarán, tras el ascenso conseguido recientemente, en la Liga DIA. Para este curso, el cual se avecina apasionante, uno de los pilares del equipo continuará vistiendo la morada.

Hablamos de Eli Vivas, quien ha renovado su compromiso con la entidad lagunera durante un año y que ha hablado sobre ello y sobre todo lo que espera del nuevo año.

. ¿Cómo definiría esta temporada del Ciudad de los Adelantados?

“Diría que de ensueño. Ha sido una campaña larga, pero al final logramos conseguir el objetivo del ascenso. Todo ello gracias a la lucha que mostramos durante cada partido. Todavía nos estamos haciendo a la idea de lo que conseguimos”.

. ¿Qué supone para el baloncesto tinerfeño este ascenso a la Liga DIA?

“Yo creo que la Isla necesitaba algo así. En Tenerife se vive mucho el baloncesto, no solo de ahora sino de mucho atrás, por lo que es bueno para todos el poder contar con un representativo en la Liga DIA.

Espero que el próximo año la gente se vuelque con el equipo y unamos fuerzas para pelear todos por lo mismo”.

. Tras muchos años luchando por conseguir este objetivo, ¿qué ha cambiado este curso?

“Este año la clave ha sido el grupo que se creó desde un principio. Yo siempre lo digo, al final los conjuntos que triunfan y consiguen los objetivos son aquellos que trabajan como equipo. Nosotros así lo hicimos y trabajamos en la misma dirección y con la misma implicación.

A lo largo del año tuvimos momentos bastante complicados y aún así nunca nos vinimos abajo; más bien todo lo contrario, ya que supimos sobreponernos a ellos. Claro ejemplo el que vivimos en la fase de ascenso, donde se lesionó una de nuestras jugadoras referencia (Tanaya Atkinson) y al final lo sacamos adelante”.

. En lo personal ha sido una temporada complicada para usted, ya que ha arrastrado problemas en la rodilla que le han tenido fuera de la cancha durante varios meses. ¿Cómo ha vivido esta situación?

“Para mí ha sido un curso complicado. Es difícil verlo desde fuera, ya que era un querer y no poder. Es cierto que se me ha hecho larga la temporada, pero cuando ves que se consigue el objetivo del ascenso todo cambia. Yo llevo ya muchos años aquí peleando para que esto suceda, por lo que ahora estoy muy feliz y esos problemas ya están olvidados”.

. ¿Se ha recuperado ya de sus dolencias?

“Estoy trabajando mucho para recuperar la rodilla. La lesión va por el buen camino, por lo que espero poder empezar la pretemporada juntos con el resto de mis compañeras”.

. La entidad ha anunciado su renovación. ¿Qué supone para usted continuar en la Isla?

“Quisiera darle las gracias al club por darme la oportunidad de continuar un año más en la entidad. Especialmente porque me hace mucha ilusión jugar aquí en la Liga DIA. Además, no han tenido en cuenta este año complicado – en lo personal – con las lesiones. Esto me otorga mucha confianza”.

. Como capitana, ¿cree que hacen falta muchos cambios en la plantilla para rendir al máximo en la Liga DIA?

“El club está trabajando en renovaciones y en fichajes. Yo, particularmente, espero que se renueve al bloque importante que ha conseguido este ascenso; ya que es clave el comenzar el año con un bloque de jugadoras que ya se conozcan”.

. ¿Cuál será el objetivo para esta temporada?

“Salvarnos lo antes posible. Soy consciente de que será un curso complicado, porque somos un equipo recién ascendido y es lo que toca. Será largo y complicado, pero tenemos que buscar la permanencia lo antes posible”.

. ¿Cree que se debería tener más en consideración al deporte femenino y los logros que se consiguen?

“Poquito a poco se nos va dando un poco más de bombo. Al final en categoría nacional estamos nosotras, el UDG Tenerife Egatesa, el Balonmano Tenerife, los representativos del voleibol... Al final todos tiramos del carro y se nos va viendo un poco más.

A los aficionados solamente les pido que prueben a vernos. Nosotras también terminamos enganchando”.