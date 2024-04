Torrevella explorarà el potencial d'energia solar en tots els seus edificis i promourà la seua primera Comunitat Energètica Local

L'Ajuntament de Torrevella durà a terme una anàlisi exhaustiva del potencial d'energia solar en tots els edificis de la ciutat i llançarà el projecte de Comunitat Energètica Local.

L'Ajuntament llançarà una plataforma web que brindarà accés a aquesta informació als residents, amb l'objectiu de fomentar la formació de Comunitats Energètiques Locals.

L'empresa tecnològica encarregada del treball està especialitzada en serveis informàtics, programació d'intel·ligència artificial i anàlisi de dades per a la presa de decisions en eficiència energètica. Els resultats de l'estudi es presentaran en un mapa solar accessible al públic en línia. Aquest mapa servirà com a eina de promoció i gestió energètica per a les llars i negocis locals.

Els residents de Torrevella podran consultar els indicadors de potencial fotovoltaic específics per a cada edifici o àrea seleccionada en el mapa. Aquests indicadors inclouran dades com la capacitat real de generació, l'òptima, la inversió necessària, els estalvis estimats, el període de retorn de la inversió i els impactes ambientals.

El treball brindarà una visió detallada del potencial de generació d'energia fotovoltaica en cadascun dels edificis del municipi. Amb eixa informació els propietaris o usuaris d'immobles, ja siguen habitatges unifamiliars, habitatges i locals de negoci en comunitats de veïns, administracions públiques, empreses i entitats del tercer sector, podran adoptar amb millor fonamente la decisió de participar en la transició energètica cap a un model basat en fonts renovables -energia fotovoltaica- i l'autoconsum energètic, passant de ser mer consumidor passiu a prosumidor -productor i consumidor- de la seua pròpia energia.

L'objectiu municipal amb el present projecte és realitzar un diagnòstic inicial que facilite la planificació a mitjà i llarg termini. Des del govern municipal s'assenyala que “es busca promoure instal·lacions comunitàries que generen un major estalvi energètic i econòmic, utilitzant el menor nombre possible de cobertes”. Això implica identificar les ubicacions més òptimes en termes de potencial de generació i cobertura, assegurant al mateix temps un retorn adequat de la inversió inicial.

Pel que fa al propi Ajuntament, utilitzant les seues pròpies cobertes es proposa aconseguir, mitjançant iniciatives futures basades en la informació que obtindrà amb el present projecte, l'ambiciós objectiu de l'autosuficiència en matèria energètica.

A nivell ciutat el projecte es proposa impulsar la transició energètica promovent la creació d'almenys una comunitat energètica local, a la disposició de la qual posarà les cobertes d'edificis i infraestructures municipals que resulten més adequades.

Aquesta iniciativa ha rebut una subvenció de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica dins de la convocatòria de 2023 per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, en l'àmbit local.