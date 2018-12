Un Gran Canaria mermado por las lesiones recibe al Buducnost Podgorica en una nueva jornada de la Euroliga

El Herbalife Gran Canaria recibirá este viernes (20.00 horas en el Gran Canaria Arena) al Buducnost Podgorica de Montenegro en la 12ª jornada de la Euroliga, en un encuentro en el que el conjunto local intentará superar a su adversario en el estreno casero en el banquillo del entrenador grancanario Víctor García.

Ambos conjuntos no empezaron con buen pie la máxima competición continental, pero han ido mejorando su actuación en las últimas jornadas, y afrontarán este encuentro después de vencer a Olimpia Milán a domicilio en el caso del equipo local, y de hacer lo propio ante el Barcelona por parte del Buducnost.

El técnico del Herbalife -conjunto que cuenta con cuatro triunfos en esta competición, uno más que su rival- ha incidido en la dificultad que tendrá su equipo para vencer a un adversario del que ha resaltado que es un equipo muy físico y con facilidad para encestar de tres.

En tal sentido, el equipo montenegrino que dirige el serbio Aleksandar Dzikic, cuenta entre sus pívots con el norteamericano Earl Clark y el ex jugador de Gran Canaria, Alen Omic, quienes se medirán a los dos únicos jugadores específicos en esa posición con los que cuenta Víctor García, Anzejs Pasecniks y Ondrej Balvin.

Por otra parte, habrá que ver la evolución del alero local Chris Evans en este choque, debido a que el norteamericano está siendo bastante cuestionado por su irregular aportación durante el curso, por lo que no sería descabellado pensar que se prescindiese de sus servicios para reforzar la plantilla con otro jugador de mayor nivel.

Hay que señalar que Buducnost, penúltimo clasificado, ha conseguido las tres victorias en su feudo, por lo que intentará estrenar su casillero de triunfos foráneos en la isla, ante un conjunto como el Herbalife que deberá mostrarse más sólido en defensa si quiere ganar, ya que es el peor conjunto en esa faceta en la Euroliga.

Un partido que llega "en un momento complicado"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Víctor García, ha manifestado que su equipo está en una situación "un poco complicada" para recibir al Buducnost Podgorica de Montenegro en encuentro de la duodécima jornada de la Euroliga, al tener a varios jugadores lesionados. "Tenemos demasiados jugadores con problemas físicos, como Clevin Hannah, Eulis Báez, Luke Nelson y Luke Fischer. Prácticamente están todos descartados (Hannah y Nelson son lesionados de larga duración), y estamos intentando recuperar lo antes posible a Fischer y Báez", ha indicado en rueda de prensa.

Esas ausencias obligarán al técnico a realizar rotaciones, para evitar un gran desgaste de su mermado plantel. "Tras este encuentro tendremos otro a continuación contra el Joventut, y sabemos lo que nos está costando recuperarnos de dos esfuerzos seguidos. A los jugadores interiores, además, les cuesta más recuperar, por lo que intentaremos realizar rotaciones que sean lógicas", ha asegurado.

Sobre el Buducnost Podgorica, ha indicado que espera que sea un rival "muy complicado".



"Ellos empezaron perdiendo los cinco primeros partidos en Euroliga, pero ahora están en un muy buen momento, tras ganar a Barcelona, CSKA y Baskonia, que son grandes conjuntos. Tienen muy clara su identidad y un equipo muy físico y muy peligroso, con jugadores que se abren para tirar de tres", ha señalado.

Víctor García ha desvelado las que, según él, pueden ser las claves para conseguir mañana el triunfo. "Tendremos que igualar el nivel físico de nuestro rival y ser lo más sólidos posibles en defensa, evitando que sus tiradores lancen de manera cómoda, lo cual será difícil porque ellos tienen muy claro a lo que juegan", ha reconocido.

El entrenador del conjunto isleño ha sido preguntado también por los rumores que sitúan al ala-pívot estonio Siim-Sander Vene en la órbita del Herbalife. "Necesitamos jugadores que nos puedan ayudar, y cualquiera que sea de nivel, como en este caso, si está libre y puede venir, lo estudiaremos. Hay más opciones, y espero que pronto podamos contar con alguien. Este jugador es versátil, con lo que puede actuar en varias posiciones, y tiene capacidad de crecimiento", ha asegurado.

Asimismo, el técnico del Gran Canaria confía en que pronto se incorpore al menos un ayudante más en su cuerpo técnico. "Espero que se cierre este tema en las próximas horas. En mis preferencias está alguien que conozca la Liga y la Euroliga, pero en cualquier caso será una decisión consensuada de todos los que formamos la parte deportiva", ha adelantado.

García espera también que la afición grancanaria se vuelque con su conjunto en estos tres próximos encuentros que disputará en casa entre este viernes y el próximo martes. "Espero que el cariño que he recibido yo -se hizo cargo del equipo hace pocas fechas- repercuta en el equipo y que todos tengamos una atmósfera positiva en los partidos que jugaremos en casa, porque sabemos el impulso que tienen nuestros rivales cuando competimos fuera de la isla", ha dicho.

El entrenador del Herbalife ha evitado especular cuando se le ha cuestionado sobre si preferiría vencer el domingo al Joventut en Liga Endesa que mañana en Euroliga ante Buducnost. "Solo estamos centrados en el partido de mañana, y cuando pase ya nos centraremos en el del domingo. No se trata solo de ganar o perder, sino en hacer las cosas bien, como ya les he transmitido a los jugadores, y de mantener el mismo nivel de intensidad y de trabajo actuales durante el resto del curso", ha manifestado.

Víctor García también ha sido cuestionado por otro rumor que indica que el norteamericano Chris Evans podría no continuar en el equipo. "Lo importante primero es tener jugadores aquí para competir, y ya luego iremos estudiando las distintas posibilidades. A día de hoy no hay ninguna decisión tomada, porque no tenemos jugadores suficientes como para pensar en que se produzca alguna salida, aunque esperamos tener el mayor número de jugadores posibles", ha señalado.