Las canchas deportivas de barrio de La Laguna no se abrirán hasta nueva orden, ya que en las instalaciones se tiene que garantizar (según las órdenes ministeriales): la práctica individual sin contacto físico, concertación de cita previa, distancia social de seguridad y control del aforo. La mayoría de este tipo de instalaciones son destinadas a deportes de equipo, con lo que su apertura no se tiene prevista hasta que se puedan asegurar las condiciones obligatorias de uso. La medida se toma igualmente por una cuestión de seguridad, pues en ellas no se puede garantizar la distancia de dos metros.

Significar que un decreto de Alcaldía suspendió a mediados de marzo las actividades en las instalaciones deportivas municipales de La Laguna para reducir los contactos de riesgo entre los ciudadanos en relación con la COVID-19.

🔵Desde el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de La Laguna queremos comunicar que las canchas deportivas de los barrios laguneros no se abrirán hasta nueva orden.



No obstante, el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) comenzó la semana pasada a reabrir algunas de sus instalaciones tras dos meses clausuradas debido al estado de alarma. Se decretó la reapertura de las mismas siempre manteniendo las condiciones marcadas por las órdenes ministeriales, debiendo reservarse su uso con cita previa.

El primer recinto en retomar la actividad fue Las Torres de Taco para la práctica del pádel, seguido por el circuito de BMX del Parque Pedro González en La Vega y el Estadio Francisco Peraza-La Manzanilla. El OAD procedió con anterioridad a la desinfección de estos espacios.

Siguiendo con esta línea de aperturas, en la semana en curso abrirán sus puertas los pabellones de Las Mercedes y el Goya Dorta de Valle Guerra, en ambos casos para la práctica de la gimnasia rítmica.