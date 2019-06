Pedro Rodríguez insiste en que no descarta fichar por el CD Tenerife

El delantero tinerfeño del Chelsea FC Pedro Rodríguez ha recordado hoy que no descarta acabar su carrera profesional en el CD Tenerife. “Siempre he dicho que me gustaría jugar en el CD Tenerife al menos un año” indicó el exfutbolista de la selección española a durante un acto benéfico celebrado en el Hospital Universitario de Canarias. “A mi familia y a mí nos haría mucha ilusión, pero aún me queda un año en el Chelsea”, matizó.

Rodríguez Ledesma, de 31 años, se formó en el Raqui San Isidro de Granadilla de Abona hasta que en el verano de 2014 fue captado para los juveniles del FC Bacelona, con cuyo primer equipo debutó tres años después para acumular 321 partidos, 99 goles y veinte títulos, entre otros, cinco ligas y tres Champions League.

En 2015 firmó por el Chelsea, con el que ya suma 183 comparecencias y 41 tantos. Ha sido 65 veces internacional absoluto y posee el récord de ser el único jugador español que ha conseguido marcar en las seis competiciones oficiales de clubes durante una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes.