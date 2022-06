Carlos Ruiz: “El ascenso sería el colofón a la trayectoria en un club que me lo ha dado todo”

Carlos Ruiz se marca el ascenso a la Primera División “como colofón” a su trayectoria de nueve temporadas en el CD Tenerife. El central granadino resaltó lo “especial” que supone para él esta segunda posibilidad de dar el salto a la máxima categoría del fútbol español, tras el mazazo frente al Getafe. Además, el jugador de Baza manifestó que el equipo blanquiazul “dará la vida” por conseguir el objetivo.

El central granadino valoró la oportunidad de conseguir algo único: “Estamos con muchas ganas de que llegue el sábado, pero tenemos claro que va a ser una eliminatoria muy complicada. Afrontamos la misma con mucha ilusión, con mucha humildad, e intentaremos hacer lo que nos ha traído hasta aquí”.

Carlos Ruiz desgranó el Girona que esperan encontrarse: “Es uno de los equipos más completos que hay en la categoría, y por eso han llegado a dónde han llegado. Cuentan con futbolistas con mucha experiencia. En defensa tienen tres centrales que son de lo mejorcito de la categoría, muy contundente, que van bien por arriba, que luego a balón parado tiene muchísimo peligro y vamos a tener que estar muy atento a ello. Y luego, en el juego interior, creo que junto a Las Palmas, son de los mejores de la categoría, tienen jugadores desequilibrantes como Samu Saiz, Iván Martín o Baena. Además, en ataque tienen a Stuani, un magnífico rematador. Son un equipo que tiene muchísima variantes y todas ellas muy buenas. Tenemos que hacer un partido en el que mantengamos los niveles de concentración muy altos para ser capaces de frenar ese poder ofensivo que tienen”.

El capitán blanquiazul destacó el nivel de confianza, después de superar en semifinales a la UD Las Palmas: “La verdad que el derbi te da un plus de moral, pero yo creo que el Girona, igualmente, tendrá el mismo nivel de confianza y de alegría que podemos tener nosotros. Al final llegar a una eliminatoria final, en un playoff de ascenso a Primera División, es muy motivante para los dos equipos, y vamos a tener que sudar de lo lindo para poder decantar la eliminatoria de nuestro lado”.

“Los niveles de confianza y de moral, los dos equipos los tenemos altos porque hemos llegado a la final. Quizás el Girona tiene un poco más de experiencia que nosotros, han jugado muchísimo partido de esta características, y cuentan con jugadores también con mucha experiencia en Primera División. Si queremos estar en la máxima categoría, debemos enfrentarnos a esos niveles de jugadores. Creo que lo hemos hecho bien en liga, pero en este tipo de partidos, más especiales, debemos afrontarlo de una manera diferente. Estemos preparados e intentaremos conseguir un buen resultado”, añadió el granadino.

Además, el central tinerfeñista resaltó “lo especial” que es para él volver a disputar una eliminatoria de ascenso: “Nunca imaginé que se pudiera dar otra oportunidad y, por suerte, los tres que quedamos todavía, Aitor Sanz, Dani Hernández y yo, vamos a poder vivir, de nuevo, una eliminatoria final por ascender. El otro día pude hablar con Raúl Cámara, y me decía que ojalá él hubiera tenido esa oportunidad de poder volver a pelear por este ascenso a Primera División. La verdad que por gente como ellos uno valora más todavía donde estamos, así que, ojalá, ojalá, que lo consigamos. Sería, como he dicho en otras ocasiones, el colofón a la trayectoria en un club que me lo ha dado todo”.

El defensa blanquiazul habló también del “secreto” del CD Tenerife para alcanzar la final del playoff por el ascenso: “No hay nada especial. Al final es juntar 25 personas que tenemos claro a lo que venimos aquí, y en este caso, la verdad que se ha juntado un grupo humano buenísimo. Todo ello, unido a toda la gente que hay a nuestro alrededor, hace que estemos con muchas ganas de conseguir plasmar el objetivo”.

Por último, Ruiz agradeció el apoyo recibido por la afición blanquiazul tras colgarse el cartel de “no hay billetes”: “La Isla está volcada con su equipo. La gente está muy orgullosa de lo que estamos haciendo, y a ver si entre todos podemos apretar lo suficiente para que el ascenso se quede aquí y lo disfrutemos todos. Solo podemos darles las gracias, y que sepan que vamos a partirnos la cara y dar la vida porque el Tenerife está en Primera División. A ver si de aquí a una semana y media estamos todos celebrando”.