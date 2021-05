Luis Miguel Ramis: “Estoy muy contento porque los jugadores se lo merecen”

En la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Sabadell, Luis Miguel Ramis aseguró que el equipo estuvo con “más actitud defensiva que en otros encuentros” y que “es de alabar el sentido de la responsabilidad de todos”. El entrenador del CD Tenerife habló también sobre el partido de Sergio González y los cambios realizados en la segunda mitad

El Tenerife asegura la permanencia tras ganar en Sabadell con un partido redondo

“Hemos estado con más actitud defensiva que en otros encuentros y no hemos hecho un buen partido a nivel ofensivo, pero es verdad que hemos acertado y nos hemos tomado todas las fases del partido muy en serio”. Ramis explicó que “a veces la falta de eficacia nos ha privado de tener más puntos, pero nuestra mentalidad siempre ha sido la misma y nosotros creíamos en ello”. “Era un partido en el que teníamos que mostrarnos seguros de lo que hacíamos, debíamos demostrarlo y lo hemos hecho”, concluyó.

Preguntado por el nivel defensivo del equipo, Luis Miguel Ramis respondió que “siempre ha estado el equipo a ese nivel”. El técnico blanquiazul recordó que “el Girona o el Almería nos generaron muy poco y no es por arte de magia, es por un trabajo colectivo espectacular del equipo”. “Lo que pasa es que a veces el potencial ofensivo de los rivales es muy grande”, aseguró. Ramis también explicó que “el equipo con balón ha sido cada vez más atrevido y hoy lo hemos intentado pero nos ha faltado acertar en lo más sencillo”. “Los problemas en los que nos hemos metido han sido por pérdidas de balón innecesarias y a veces por falta de eficacia”, añadió. Ramis concluyó que “mereciendo algo más, conseguir tres puntos y tener 50 es importante para la confianza del grupo”.

Luis Miguel Ramis asegura que la última racha de malos resultados del equipo “no nos ha generado ninguna intranquilidad”. “Es cierto que los finales de temporada son de mucha tensión porque en todos los partidos hay cosas en juego, cuando no es por una cosa es por otra, y el fútbol de alta tensión te exige en cualquier circunstancia”, explicó. El entrenador del CD Tenerife afirmó que “nosotros confiamos en lo que hacemos y los jugadores también lo saben porque lo demuestran en los entrenamientos y partidos”.

Preguntado por el hecho de que la victoria suponga quitarse una losa de encima, Luis Miguel Ramis contestó que “si hubiéramos tenido una losa, el equipo se habría mostrado estas jornadas mucho más espeso y bloqueado”. “Este equipo tiene mentalidad, derroche y las cosas claras porque si no es muy difícil sacar algo de este tipo de partidos”, afirmó. Luis Miguel Ramis opinó que “en los últimos dos partidos en casa sacamos dos puntos de seis pero merecimos mucho más”. Ramis explicó que “hemos llegado a este tramo final con muchísimas dificultades pero todos están sumando para aportar a lo colectivo y esas cosas tienen premio”. “Estoy muy contento porque los jugadores se lo merecen”, finalizó.

Con respecto al partido de Sergio González como central, Luis Miguel Ramis contestó que “ha jugado muchos partidos en esa posición, lo habíamos hablado y trabajado esta semana porque es una de las opciones que teníamos si venían dificultades”. “No sólo teníamos dificultades en ese puesto sino que por dentro también porque Javi Alonso y Aitor Sanz estaban cansados”, explicó. Ramis siguió exponiendo que “con el resultado a favor hemos intentado cambiar los jugadores de arriba, también de cara al miércoles, para que esos inicios de jugada del rival no fuesen tan fáciles”. “Con Álex Muñoz hemos querido tener cuidado porque esas lesiones son traicioneras y ha salido bien”, declaró.

Sobre una posible renovación, Luis Miguel Ramis respondió que “no estoy pensando en eso ahora mismo porque primero pienso en que estoy feliz de que la afición nos haya vuelto a ver ganar fuera de casa.” “Nosotros teníamos claro lo que teníamos que hacer, no nos quejamos de la situación y confiamos plenamente todos los que hemos viajado”, manifestó-

Acerca del hecho de que ante la acumulación de bajas, el fondo de armario del equipo haya respondió tan bien, Ramis declaró que “es de alabar el sentido de la responsabilidad de todos porque eso hace que en momentos de dificultad de la temporada siga siendo el mismo equipo que cuando tienes a todos disponibles”.

Sobre Shashoua y que suela ser uno de los sustituidos, el técnico blanquiazul contestó que “evidentemente su nivel defensivo ha bajado porque ellos llegaban con más facilidad y los centrales se plantaban en medio campo con menos dificultad que en la primera mitad”. “Te estás jugando la salvación y Joselu nos daba ese espacio entre líneas y Apeh intimidaba muchísimo al rival, esa es la justificación del cambio”, declaró. “A todos nos gustaría ver a los jugadores buenos 90 minutos pero no juega todo porque no va a responder bien por más que él quiera”, concluyó.

Por último, preguntado por si los últimos resultados le han podido mermar en sus opciones de continuar en el club, Luis Miguel Ramis contestó que “yo no me encargo de valorar comentarios o interpretaciones”. “Con respecto a mí, estoy muy bien y con las ideas muy claras”, aseguró. El técnico del CD Tenerife afirmó saber “lo que ha necesitado el equipo, he tratado de transmitirlo y el trabajo con ellos es bueno.” “Ahora toca disfrutar y descansar antes del miércoles”, sentenció.