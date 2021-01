Mel: "El Leganés tiene una plantilla de Primera División"

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, atendió a los medios en la previa del partido ante el Leganés después del parón del pasado fin de semana: "El parón en un primer momento creíamos que nos iba a venir bien para recuperar a los lesionados, pero al final nos ha supuesto llegar al partido del domingo con ocho bajas, entre ellas la de los jugadores afectados por el COVID. A día de hoy estamos pendientes de una prueba que se le ha hecho a Edu Espiau para saber si podremos contar con él o no, pero son bajas que nos debilitan y afectan a todo el club. Yo al no poder contar con ellos tiro de la cantera y debilito a Las Palmas Atlético, es una cadena".

Cuestionado ante la aparición de tres casos de COVID confirmados y pendientes de la prueba de Edu Espiau, el técnico apuntó que "el COVID es responsabilidad de cada uno, es cierto que nadie está exento. Siempre les decimos que tienen que pensar en ellos y en sus familias, por lo que la primera responsabilidad siempre recae en uno mismo. Hemos tenido y seguido un protocolo que hasta ahora nos había funcionado muy bien. Ahora tenemos que volver a incidir y no dejar que se relajen".

Con el mercado de fichajes abierto y ante las bajas para este fin de semana, el técnico señaló: "El único jugador que nos consta que quiere salir es Iemmello, quiere tener minutos, debemos destacar su buen comportamiento hasta ahora. Los técnicos y directores deportivos siempre tenemos una lista de jugadores que nos gustaría incorporar, pero hay que ser realistas y mirar la parte económica. En este club se cuenta con una buena base y la base sabe que tiene las puertas del primer equipo abiertas, que a este cuerpo técnico no le tiembla la mano. Lo que único que pedimos cuando están arriba es sacrificio, trabajo y seriedad. De la misma forma que se sube se puede bajar".

Centrándose en el partido ante el CD Leganés, el entrenador amarillo quiso destacar que "tiene una plantilla de Primera División. Tiene muchas posibilidades en cada una de las posiciones y muy buenos jugadores, además de un gran entrenador. Es cierto que la Segunda les está costando un poco. Para nosotros el domingo la velocidad de balón debe ser esencial si queremos sorprenderlos, además de estar en el partido en todo momento". Un partido para el que espera contar con Pejiño, "es cierto que continúa teniendo molestias en el tobillo, pero estará entre los convocados por las bajas que tenemos. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos no tener que usarlo, eso significaría que el plan de partido nos ha salido bien y una semana más de descanso para él. Lo que sé es que si lo necesitamos va a salir", puntualizó.