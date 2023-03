Sergio asegura que irán “con el cuchillo entre los dientes” hasta el final

El jugador del CD Tenerife, Sergio González, ha asegurado que el equipo blanquiazul saldrá “con el cuchillo entre los dientes” en los diez partidos que restan en LaLiga SmartBank, como hicieron en el reciente derbi ante la UD Las Palmas (4-1), y los aficionados no deben dudar de ello.

El defensa cartagenero, en declaraciones a los medios oficiales de la entidad, ha recordado que el encuentro de máxima rivalidad regional salió “redondo”, pero después de haberlo “celebrado”, ya es “pasado” porque el fútbol “no descansa” y tienen en mente el encuentro del próximo sábado en Vitoria ante el Deportivo Alavés.

“Queda todavía mucho por delante, son treinta puntos en juego, vamos a salir con el cuchillo entre los dientes a todos los partidos, que la gente no tenga duda, y estamos con ganas de que llegue el próximo fin de semana para dar otro golpe sobre la mesa”, ha subrayado el zaguero blanquiazul.

Sergio González sostiene que el Tenerife tiene “capacidad para competir ante todos los rivales”, así como de “sacar puntos en cualquier campo”, por lo que irán a Mendizorroza “con la máxima confianza, pero con el respeto de saber el rival que es”, otro aspirante al ascenso a LaLiga Santander.

En el aspecto personal, el central murciano reapareció a gran nivel después de haber perdido la titularidad durante algunas jornadas tras cometer varios fallos individuales.

“Llevaba tiempo esperando esta oportunidad por cómo se han dado las cosas, siempre me exijo al máximo y cuando cometo errores, el primero que lo admite y no duerme por las noches soy yo, pero tenía ganas de hacer un partido así para quitarme esa presión que me meto a mí mismo”, ha explicado.