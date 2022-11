Dominio canario en el Campeonato de España de Bodyboard

Éxito de los competidores canarios en el Campeonato de España de Bodyboard celebrado en Gáldar a mediados de este mes de noviembre.

Canarias domina el Campeonato de España de Bodyboard

Saber más

Javier Domínguez y Mar Suances se impusieron en categoría Open. A ello se unieron más títulos en otras categorías: Ricardo Martel y Mar Suances en Sub 18, Jorge Hernández en Sub 16, Hugo Medina en Sub 14, Eduardo Marcos en Sub 12, Abian Perdomo en Máster y David Valladares en Dropknee.

Javier Domínguez y Mar Suances nuevos campeones de España absolutos de bodyboard.https://t.co/yg0ULZWVBt



🎥 vídeo completo: https://t.co/4vmWd4Utfe pic.twitter.com/ls6rwd59C5 — Federación ESP Surfing® (@FESurfing_) November 13, 2022

Fue la sexta edición del Campeonato de España de Bodyboard y quinto que se celebra en Gáldar de forma consecutiva. La cita se prolongó por espacio de tres días, poniéndose en evidencia una vez más que Canarias es la gran cantera del bodyboard español.