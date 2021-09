Asprocan insta al Gobierno regional a intervenir para salvar al plátano canario de la "quiebra"

A 24 horas de que la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados decida sobre el texto definitivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, el sector platanero de Canarias reitera la solicitud de apoyo a todos los grupos para que voten a favor de las enmiendas que mantienen los diputados Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Ana Oramas (Coalición Canaria), y que reflejan la instancia del Parlamento de Canarias para salvar de la quiebra al sector platanero de las islas con la aplicación de dicha Ley.

El diputado Pedro Quevedo ha presentado una enmienda transaccional de carácter urgente a la ley de cadena alimentaria, admitida por la Mesa de la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para "salvar" el plátano de Canarias, según ha anunciado este martes. En un comunicado, ha afirmado haber redoblado el esfuerzo con los grupos de la Cámara para que este miércoles la comisión secunde su propuesta, que ha sido consensuada con el sector, y cuenta con el respaldo desde la Vicepresidencia y Consejería canaria de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y persigue garantizar el futuro de este cultivo en el archipiélago.

La enmienda transaccional urgente se votará en la comisión para su inclusión en el dictamen, que a continuación pasará a ser sometido a la consideración del Senado antes de la aprobación definitiva de la ley, y se apoya entre otros argumentos y consideraciones en los "graves acontecimientos" que sufre La Palma con la erupción del volcán Cumbre Vieja, ha explicado el diputado nacionalista. La transaccional urgente también está sustentada en los contenidos acordados para la enmienda transaccional inicial pero la primera planteaba una "exclusión" para el plátano en la ley de cadena alimentaria.

Antes quedaba exceptuado de la aplicación de determinados artículos de un proyecto de ley que obliga a un precio mínimo de venta y suponía una merma del 30 % de su producción y el inicio del fin por la competencia de la banana americana, señala el parlamentario en el comunicado.

La que se votará ahora, añade, plantea una nueva disposición adicional séptima para que en la determinación del coste efectivo de producción en las operaciones comerciales de la cadena alimentaria de la IGP Plátano de Canarias se imputen las ayudas directas o indirectas que perciba el productor o la explotación agraria.

Así mismo, propone que las organizaciones de productores computen como precio el de la media de todas sus ventas de Plátano de Canarias IGP a todos sus clientes en cada año natural y que en las transacciones posteriores entre los operadores de esta cadena alimentaria se considerará como coste efectivo de producción el precio pagado por el adquirente al operador inmediatamente anterior por categoría.

Además, el comprador y la organización de productores que hayan realizado la venta tendrán la obligación de fijar en el contrato el precio del producto, pudiendo hacerlo hasta una semana después del proceso de maduración en destino del Plátano de Canarias, añade.

El Ministerio de Agricultura, según Asprocan, ''se ha desentendido de los graves daños que la aplicación de la Ley genera'' en este sector, que es motor económico y social de las Islas. "El sector asiste así al hecho de ver cómo el plátano y el futuro de 15.000 familias en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y Lanzarote, es moneda de intercambio para otros intereses en la Península''.

Asprocan critica que los argumentos del sector no han sido contradichos de forma contrastada, y solo se exige ''confianza'' ante la voluntad política del Gobierno de España. "Hasta el momento, el Ejecutivo se ha manifestado alejado de la realidad del plátano y su competencia de multinacionales bananeras'', defienden.

La inclusión del POSEI no resuelve el problema

La posibilidad de incluir las ayudas POSEI en el cálculo efectivo de los costes de producción, solo reduciría las pérdidas del sector, que pasaría de no poder comercializar un 90% a un 30% del volumen anual de la producción, considera Asprocan. Por lo que ''no es una solución real'', ''al igual que tampoco lo son las enmiendas presentadas por el grupo socialista que modifican la ley de manera general pero que no atienden a las especificidades del plátano, como prometió el Gobierno de España, y en la que tampoco caben posibles interpretaciones de precio medio anual''.