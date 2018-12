Los profesionales emigrados instan a las empresas isleñas a que usen su experiencia para atraer profesionales con proyectos innovadores

Los talentos de Gran Canaria reunidos por el Cabildo se pusieron a disposición de las empresas de la isla para que usen su experiencia para recuperar los profesionales que trabajan en los cinco continentes que quieren regresar y que buscan, sobre todo, un proyecto que les ofrezca desarrollo profesional, en la mayoría de los casos más importante que el nivel salarial.

El Cabildo de Gran Canaria celebró este jueves el encuentro Uvas del Talento para poner en contacto a los profesionales que trabajan por el mundo, tanto entre sí como con el empresariado grancanario, con la Sociedad de Promoción Económica como vínculo puesto a su disposición, subrayó el presidente insular, Antonio Morales, quien resaltó que el nexo emocional con la tierra también puede ser un nexo generador de riqueza y oportunidades.

La mesa redonda organizada para este día versó sobre las nuevas formas de reclutamiento de personal con los recursos humanos como eje de las empresas, ya que un trabajador motivado genera los mejores resultados y se convierte en el mejor prescriptor de la firma.

La mesa estuvo compuesta por la directora de Desarrollo de Negocio de la consultora tecnológica líder en el marcado Gartner, Raquel Hernández, el responsable de ventas de entradas del Fútbol Club Barcelona, Raúl Cabrera, la responsable de Comunicación de Atrápalo, María José Rodríguez, y la responsable de Comunicación y Recursos Humanos de Volvemos.org, Cristina Navas, moderados por la periodista de la cadena Ser Eva Vega.

Volvemos.org es una empresa dedicada al retorno de emigrantes que el Cabildo ha contratado para poner en marcha una plataforma a la que migrar la red Talentos de Gran Canaria para una mayor especialización dado el éxito de la iniciativa con 1.100 integrantes desde su creación en 2016, y dado su objetivo de dar un salto en las prestaciones para sus integrantes.

Y es que además de mantener un importante vínculo con la tierra, los profesionales de Gran Canaria presentan un alto nivel de inquietud, lo que ha llevado a muchos a emigrar no por necesidad, sino en búsqueda de oportunidades de desarrollo profesional que no encuentran en las islas y a veces ni en el país. Aun así, algunos se plantean el retorno, ya sea a corto, medio o largo plazo, tanto por añoranza como porque sus padres se hacen mayores, como confesaron, y les frena no encontrar una salida profesional acorde a su preparación y expectativas.

Sin embargo, muchas empresas de Gran Canaria también están en momento de despegue o muchos de los emigrados pueden emprender su proyecto en la isla e implantar sus modelos innovadores, incluidos los de trabajo a distancia, y contribuir a recuperar talentos, de modo que entrar en contacto se convierte en fundamental, así como contar con el apoyo del Cabildo, que también trabaja para la atracción de inversiones y de lugar idóneo para la implantación de empresas.

Una cultura empresarial acorde, que conlleve responsabilidad social y valores tangibles son también factores que destacaron como atractivos para estos profesionales que trabajan por el mundo.

El 87 % de los miembros, en Europa

El gerente de la Sociedad de Promoción Económica, Cosme García, detalló que el 87 por ciento de los miembros de la red Talento de Gran Canaria trabaja en Europa, mientras que en América lo hace el 10 por ciento, el dos en Asia, el uno en África y hasta en Oceanía hay una mínima representación.

El sector servicios y tecnologías de la información es su principal ocupación seguida de las telecomunicaciones y la mercadotecnia, si bien no faltan las energías renovables, programación, ingenierías y arquitectura, entre otras.

Además el Cabildo ha sumado un 20 por ciento de altos directivos de empresas con sede en Gran Canaria para enriquecer el intercambio de experiencias y sinergias.

El Cabildo celebrará nuevos encuentros en Londres, Berlín y posiblemente en otras ciudades tras el éxito de los celebrados en estas ciudades, así como en Barcelona y Madrid, de los que han surgido oportunidades de negocio, y anima a las personas que conozcan esta red a instar a sus familiares y amigos que trabajen fuera a sumarse a esta familia de Talento de Gran Canaria.