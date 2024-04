Beatriz G. Paesa confirma que Juan Cotino li va lliurar a Luxemburg 600.000 euros sent director de la Policia d'Aznar

Beatriz García Paesa, neboda del famós espia implicat en el 'cas Roldán', ha confirmat que Juan Cotino li va entregar a la mà 600.000 euros en metàl·lic sent director general de la Policia amb el Govern del PP de José María Aznar. García Paesa ha comparegut, per videoconferència des de Luxemburg, com a testimoni per relatar l'estructura societària que va muntar al Gran Ducat per a la família Cotino. A Juan Cotino només el va conèixer una vegada, quan va anar a lliurar els fons que van servir per dotar de capital social una de les empreses. Qui s'encarregava de les gestions habituals era l'empresari Vicente Cotino, el nebot del llavors director general de la Policia.

“Els bancs no feien més preguntes de les necessàries, sabent qui era el client físicament i que els diners eixien legalment d'Espanya”, ha explicat. “Des d'aleshores ha canviat molt la legislació”, ha aclarit. L'advocada està especialitzada en domiciliació de societats 'offshore' i en dret fiscal. Beatriz García Paesa, imputada al 'cas Defex' a l'Audiència Nacional, va col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció i va eixir indemne del 'cas Erial'.

L'empresari Vicente Cotino va exercir d'administrador únic i apoderat de les societats luxemburgueses. Cotino hi acudia “una o dues vegades a l'any”, acompanyat del director financer de Sedesa, José Vicente Álvarez per a les gestions dels fons. “Era gairebé un regal per a nosaltres”, ha dit Beatriz García Paesa.

“El 2005 o el 2006 se'm comunica que hi ha un canvi d'accionistes”, ha relatat. Les dues societats van passar a pertànyer a Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confés de Zaplana, i a Juan Francisco García, el seu cap de gabinet. “Em va comentar Vicente Cotino que hi havia un canvi de societats, una per a Joaquín Barceló i una altra per a Juan Francisco García”, ha detallat la testimoni.

Amb les empreses a Luxemburg, els Cotino van col·locar les mossegades per l'adjudicació d'un dels lots de l'adjudicació de les ITV que, en una segona fase de la trama, van passar a mans del testaferro confés de Zaplana i del seu cap de gabinet.

Qui s'encarregava de les gestions a Espanya va ser Francisco Grau, assessor fiscal de Zaplana també acusat en la causa. “Grau s'encarregava de la meua feina a Espanya”, va afegir. En definitiva, Beatriz García Paesa ha confirmat que Pachano no pintava res, només en prestava el nom. “Barceló em va dir que per a tots els temes fiscals parlara amb el senyor Grau, sempre et diuen qui és la persona de contacte”, ha afirmat.

L'advocada ha negat que conegués Eduardo Zaplana. “El seu nom mai va ser esmentat per cap dels interventors”, ha declarat. “En un moment donat, entra en contacte Fernando Belhot, que coneixia”, ha explicat García Paesa. “Francisco Grau ja estava fora del tema quan entra Belhot i deixe de tindre contacte”, ha afegit. Amb l'entrada en escena de l'advocat uruguaià, blanquejador confés, els fons es van traslladar de Luxemburg a diverses destinacions, com Andorra o Panamà en una segona fase de la presumpta trama corrupta.

La “confiança” del client

Beatriz García Paesa ha explicat que la “confiança” amb el client és la base fonamental de la seua feina. “Tenim [a Luxemburg] aquesta facultat de domiciliar societats financeres, que no siguen comercials (...). El client confia en tu”, ha afirmat.

La declaració de l'advocada apunta l'acusació contra Zaplana. La comissió rogatòria de Luxemburg ja va confirmar durant la fase d'instrucció del 'cas Erial' que Juan Cotino va ingressar al Gran Ducat els més de 600.000 euros que van servir per crear les dues societats. L'empresari Vicente Cotino va confessar en el judici que va ser el seu oncle qui va orquestrar la mossegada per l'adjudicació a Sedesa del lot de les ITV, amb la revenda de les quals l'empresa familiar va obtindre una plusvàlua de 43 milions d'euros. Juan Francisco García, excap de gabinet de Zaplana, també va assegurar que Juan Cotino va proposar la mossegada. Per la seua banda, Pachano també va confessar que exercia de testaferro de Zaplana. Per arrodonir, l'advocat uruguaià Fernando Belhot també va relatar els detalls de la trama.