Una manifestación recorrerá Loredo y Langre para evitar que Cantabria se convierta en la 'Ibiza del norte'

“Solo si nos movilizamos para que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y el Gobierno de Cantabria escuchen a las vecinas y a los vecinos podremos parar la destrucción de nuestra tierra”. Así reza la convocatoria de una manifestación que recorrerá Loredo y Langre el próximo 18 de mayo para evitar que Cantabria se convierta en la 'Ibiza del norte'. En este sentido, el partido Cantabristas ha hecho un llamamiento a la sociedad cántabra a movilizarse contra las intenciones de una promotora inmobiliaria de construir un macrocomplejo turístico en una extensa área natural de esa zona.

El objetivo, según han señalado en nota de prensa, es “plantar cara a la especulación urbanística descontrolada y a la masificación turística: ”En otros lugares, la población ya se está movilizando y exigiendo medidas para cambiar las cosas. ¿A qué estamos esperando para reaccionar?“, señalan los convocantes de esta manifestación. El macrocomplejo turístico que quieren desplegar en una extensa área natural entre Loredo y Langre se compone de 350 segundas residencias y de un campo de golf, lo que supondría, en palabras de Cantabristas, ”la destrucción irreversible de una parte muy importante de nuestra costa, de nuestro paisaje y de nuestra naturaleza, solo para que una promotora inmobiliaria se llene los bolsillos“.

Asimismo, desde este partido, han atacado con dureza el modelo de la masificación turística, señalando su insostenibilidad y sus consecuencias más visibles: “Masificación de los pueblos, degradación de los entornos naturales, subida de precios de la vivienda y encarecimiento de los servicios que dan los ayuntamientos, que se ven forzados a atender a mucha gente únicamente con los recursos que aportamos quienes vivimos aquí todo el año”.

La manifestación realizará un recorrido por los terrenos afectados, saliendo el sábado 18 de mayo a las 12.00 horas desde el Parking de la Playa de Loredo y llegando hasta el Mirador de Los Tranquilos. Bajo el lema 'Cantabria se defiende', el partido Cantabristas quiere impulsar una movilización social que plante cara al “despropósito” de convertir Cantabria en 'Ibiza del norte' con una serie de consignas muy claras: “Nuestra costa no es su negocio. No a la especulación urbanística. No a la masificación turística. No a la destrucción del territorio. Salvemos Loredo y Langre”.