El reloj de la unidad, no marques las horas y detén tu camino…

Reloj, detén tu camino

Porque mi vida se apaga

Ella es la estrella que alumbra mi ser

Yo sin su amor no soy nada

Detén el tiempo en tus manos

Ooh, haz esta noche perpetua

Para que nunca se vaya de mí

Para que nunca amanezca

Esta es una canción masculina dirigida a una mujer. Pero si en vez de una dama en el lugar de “ella” colocamos la Unidad de la Izquierda, la canción cobra una sentido distinto; “ella” sería esa Unidad que se ha torpedeado desde los medios de la Derecha con ataques sistemáticos y masivos contra Podemos, recurriendo a la mentira y la calumnia. Y ahora, en las últimas horas, con otro estilo y sin entrar en el fango de la calumnia, pero tomando claramente partido contra Podemos no como informativo sino como órgano de opinión política parece haberse sumado el informativo que se llama Público.

La canción Reloj no marques las horas fue interpretada por José Feliciano puertorriqueño. Lanzada a las ondas en 1966 se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica y España. La letra de la canción habla sobre un amor que se terminó y el deseo del protagonista de detener el tiempo para poder estar nuevamente con la persona querida. Esa Unidad de la Izquierda o ese amor que ha logrado tantos avances, pese a las calumnias y ataques tanto al “sanchismo” como al feminismo podemista, es la Unidad la que añoramos como perpétua o, al menos, la que deseamos para el próximo periodo.

Yolanda Díaz ha sido sin duda una excelente Ministra de Trabajo gracias al estar en el Gobierno de Coalición de izquierdas logrado por los esfuerzos podemistas de Pablo Iglesias. Y ha sido una excelente creadora primero y luego engrasadora del Proyecto político de SUMAR convertido más tarde en Partido del que es ella la máxima jefa y designadora de cargos subalternos y posiblemente de nombres en las futuras listas electorales. Ha sido una excelentísima copiadora del trabajo de Pablo Iglesias cuando este creó PODEMOS, pero Yolanda lo hizo con un deliberado propósito: el de ser ella la Jefa y candidata a Presidenta.

Y no puede ser casualidad que toda la Prensa de derechas, que es la mayoría en España, haya saludado y elogiado a doña Yolanda, mientras vilipendiaban y calumniaban a Irene Montero y a todos los de Podemos. El propósito era dividir y debilitar.

En el programa de La Base del pasado día 3 de mayo Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova, analizaron el significado de la última encuesta de 40db para El País y La SER, en la que se afirmaba que la existencia de una candidatura unitaria entre Unidas Podemos y Sumar era condición necesaria para repetir un Gobierno de Coalición de izquierdas. Destacaban en sus análisis que el cambio de orientación de los artículos del El País se debía al peligro de que un gobierno PP-VOX se instalara en la Moncloa si las organizaciones a la izquierda del PSOE no se ponían de acuerdo.

La decisión del Presidente socialista Sánchez de adelantar las Elecciones generales supuso una carrera contra el reloj para Podemos y Yolanda pues apenas han tenido tiempo para discutir. Debe ser un pacto rápido y doloroso porque el plazo para conseguirlo y registrar la coalición acaba exactamente este 9 de junio a las 23.59 horas. No sería solamente un esfuerzo de acuerdo entre Sumar y Podemos, ya que también están involucradas una quincena de partidos de izquierda que fueron llamados a confluir en la reunión de presentación de Sumar en Magariños, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció – "humildemente”, según sus palabras - su deseo de ser presidenta.

Para los que recuerdan la historia política española resulta un ingrato contraste comparar la actitud de Yolanda Díaz con la del Julio Anguita cuando éste fue personalmente a felicitar y abrazar a Pablo Iglesias el 14 de Mayo del 2016 a un mitin de Podemos. Pablo Iglesias no había ocultado su admiración por Anguita al que tuvo como referente del Proyecto de Podemos. Pablo más tarde diría con ocasión de la muerte de Anguita: “Ademas de su inteligencia, de su visión y de sus logros, hay algo especial en Anguita que quizá tenga que ver con su corazón caprichoso. Julio tenía eso que hace especiales a algunos líderes y con lo que ninguno podemos compararnos: sensibilidad y agallas.

En una Entrevista con Gonzálo Suárez del 21.02.2016 en El Mundo respondía Anguita a la tendenciosa pregunta de qué había hecho a la hora de votar y por quién lo había hecho de sus dos hijos políticos: IU o Podemos.

Y respondió: Yo soy de IU, pero Pablo Iglesias ha conseguido con Podemos lo que yo quise.

Pero se negó a contestar por quién había votado. Julio Anguita en dicha ocasión dijo también: Eso de que sólo hagan política los menores de 40 es propio de una sociedad desgraciada, víctima del márketing y de los charlatanes. Ser joven puede ser bueno para correr y para amar, pero lo importante en la política es la sabiduría. Y hay jóvenes que son muy merluzos.

Anguita le había dicho a Pablo que no iba a ir al mítin por guardar el equilibrio obligatorio, pero le habían llamado y dijo: he seguido a lo que me decía el corazón que tenía que hacer. Y fue al mítin de Iglesias..

En aquel entonces proclamó: Seremos invencibles si no abandonamos la voluntad de unirnos con nuestro pueblo, Iniciamos un proyecto estratégico. Todos los que se han movilizado en las calles de España. Les llamo y digo: AHORA O NUNCA.

Eso fue en el pasado 2016 cuando parecía imposible que hubiera un gobierno de izquierda plural con socialistas y comunistas. Hoy parece que se toca otra música entre algunos sectores.

Así, entre la autocaracterización de Público han escrito que: Público es un medio comprometido con los más débiles; que denuncia injusticias y abusos con una finalidad constructiva y que entiende su función de servicio público como una aspiración a cambiar realidades injustas y desiguales para construir una sociedad mejor.

(Esos principios o propósitos son muy loables y me ha captado como lector asiduo, pero: En los momentos actuales a nivel informativo o desinformador, Podemos no parece ser el más fuerte, y Yolanda y su Sumar no parecen estar entre lo más débiles). Así que la Redacción de Público que tiene el derecho a opinar lo que quiera, debería reflexionar sobre sus críticas despiadadas a un Podemos que Yolanda Díaz no consultó desde el comienzo de su peregrinar por España para formar Sumar.

Y ya que el Reloj no detiene su camino y sigue inexorablemente marcando los minutos y yo, como todos los lectores, no podemos influir en el resultado de las negociaciones, me consuelo repitiendo versos del inolvidable poeta argentino Jorge Luis Borges:

Después de un tiempo,

uno aprende la sutil diferencia

entre sostener una mano

y encadenar un alma,

y uno aprende que el amor

no significa acostarse

y una compañía no significa seguridad

y uno empieza a aprender.

Jorge Luis Borges

Si al conocer el resultado final de las negociaciones estamos vivos y hemos aprendido algo que nos haga diferenciar entre el sostener una mano del usarla para el acogotamiento o entre la seguridad y las infidelidades, habremos aprendido algo, aunque sea un triste aprendizaje.

Y nuestra espíritu será más libre y no estará encadenado.