El Ministeri de Transports adjudica les obres per a la renovació integral de 64 km de la línia Xàtiva-Alcoi

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 84,14 milions d'euros, a través d'Adif, els treballs per a la renovació integral de via en dos trams de la línia Xàtiva-Alcoi, una de les principals actuacions del Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana.

L'actuació incrementarà les condicions d'eficiència i fiabilitat de l'explotació ferroviària i la regularitat del trànsit, contribuint a reduir-los temps de viatge i fomentant així una mobilitat més sostenible. Així mateix, una vegada concloses s'optimitzaran les labors de conservació i manteniment.

Les obres contemplen la substitució de tots els elements de la superestructura (carril, travesses, balast i aparells de via), en un total de 64 km en dos trams, Xàtiva-Ontinyent i Ontinyent-Alcoi, i l'adaptació d'estructures a la futura electrificació de la línia, renovant passos superiors i incrementant la secció dels túnels.

Des del PSPV de la Vall d'Albaida es feliciten per la inversió del Govern d'Espanya “a diferència d’aquelles administracions on ja no es consideren les reivindicacions de la comarca, i disminueixen la xifra d'Inversions com la Generalitat a les mans de Mazón o la Diputació que veu minorada la xifra”.