Yuran Henrique retoma su exposición en Casa África tras la agresión: “El lenguaje del arte nunca puede parar”

El artista caboverdiano, Yuran Henrique, retoma su exposición Lalonji (Lejos de aquí) en Casa África tras la agresión sufrida el pasado 5 de julio. En declaraciones a los medios de comunicación, asegura que “está mejor y que se está recuperando muy bien”.

Su exposición tuvo que ser aplazada a comienzos de julio después de haber recibido una brutal paliza en la capital grancanaria por la que tuvo que ser hospitalizado.

“He pasado muchas cosas, estuve en Suiza, en Suecia, y he pasado muchísimas cosas. Sólo existe una gran agresión porque existen pequeñas agresiones, se acumulan. Esas pequeñas agresiones forman el ambiente propicio para que haya grandes agresiones”, responde el artista a los periodistas.

Además, Yuran Henrique asegura que seguirá volviendo a España: “El lenguaje del arte nunca puede parar. El racismo parte del ser humano. En Cabo Verde también hay racismo y es una reflexión que hay que tener cerquita siempre”.

Su muestra artística Lalonji “es una inmersión sensorial del viento, del mar y de la tierra” que podrá disfrutarse en Casa África hasta el próximo 15 de septiembre. Como explica el artista, se trata de “una metáfora para hablar del afecto y de la intimidad que siente hacia su entorno, su cultura y su lengua”.

“En la exposición, hablo de la reconstrucción del espíritu, porque en cada espacio del globo hay unas circunstancias y una manera de entender del mundo y de expresarse. Es por eso que utilizo el conocimiento manual, como la costura o el hierro, que son artes manuales que se utilizan mucho en mi isla. Es un saber que rescato y trato desde mi visión. Hablo de una conexión con lo que eres”, expone Henrique.

A través de su obra, el artista hace una reflexión hacia temas sociales y políticos, como el racismo: “Mi arte intrínsecamente tiene esas reflexiones, esa conexión con los derechos humanos. tiene la necesidad de preguntar y lanzar cuestionamientos. Es cierto que parte de mi entorno, pero realmente hablo de lo global”.

Una de sus piezas está inspirada en una de las calles que más frecuenta el artista. Como relata Henrique, es una zona donde la población vive del mar y de la pesca: “Es una reivindicación de lo íntimo; una metáfora para hablar de una espiritualidad que debemos explorar”.

