La tensión crece en el Puertito de Adeje mientras el alcalde rechaza parar la obra por ''una viborina, un escarabajo viudo y tres moscas muertas''

La tensión no deja de crecer en el Puertito de Adeje. Desde hace una semana, un grupo de ecologistas y científicos se desplaza cada día hasta este enclave del sur de Tenerife para exigir que se paralice el macroproyecto turístico de Cuna del Alma. Este mismo martes, un activista ha denunciado en redes sociales una agresión por parte de uno de los obreros. Mientras tanto, el pleno del Ayuntamiento de Adeje ha rechazado una moción presentada por Unidas Podemos para frenar la construcción de 420 villas de lujo. ''Resulta que porque a usted no le gusta, yo, alcalde, no doy la licencia. Hay una viborina, un escarabajo viudo y tres moscas muertas, y le echo abajo el proyecto. No'', respondió el alcalde del municipio, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), al concejal de Podemos, Gabriel González.

El proyecto de Cuna del Alma no cuenta con una evaluación de impacto ambiental, a pesar de limitar con un Sitio de Interés Científico y de haberse detectado en la zona ejemplares de flora protegida como la viborina triste o el cardonal tabaibal. Esto ha empujado a Unidas Podemos a presentar una moción para suspender todas las obras en el Sector SO 6 del Puertito de Adeje. La propuesta se debatió en el pleno municipal este martes y fue rechazada por todos los partidos que conforman la corporación que preside Fraga desde 1987.

Coalición Canaria, en las imágenes del pleno publicadas por Televisión Canaria, ha asegurado que si el Ayuntamiento paraliza el proyecto tendría que pagar una indemnización a la empresa de entre 350 y 500 millones de euros. Por su parte, el alcalde aseguró que ''se está cumpliendo la legalidad estrictamente'' y que no frenará el complejo ''para entrar en una dinámica de indemnizaciones millonarias''. ''El modelo de Cuna del Alma es el modelo que yo quisiera para toda Canarias'', ha concluido Fraga.

Mientras tanto, en el solar donde se proyecta Cuna del Alma, la promotora está instalando un vallado de metal. La plataforma 'Salvar La Tejita' ha presentado una denuncia ante el Seprona. El documento al que ha tenido acceso esta redacción alerta de que los trabajos para instalar esta valla de dos metros de altura se están realizando con maquinaria pesada en una zona donde está presente la viborina triste.

En noviembre de 2022, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias paralizó de forma cautelar las obras por la ''amenaza inminente de daño ambiental'' que suponían para la flora silvestre protegida presente en este enclave. Además, el Ejecutivo canario desestimó la petición de la promotora de reubicar esta planta, que solo puede manipularse por razones de interés público.

Los ecologistas insisten en que a día de hoy sigue sin existir ningún permiso para traslocar la viborina y que tampoco se ha aportado una evaluación de impacto ambiental, por lo que ''no se podría mover ni una piedra''. Según ha podido saber este periódico, tampoco el Ayuntamiento de Adeje ha recibido notificación alguna sobre una posible autorización que permita mover a esta especie. El Gobierno de Canarias se considera incompetente para decidir sobre el trasplante de la viborina, por lo que ha dejado esta decisión en manos del Cabildo de Tenerife.

Para comprender las consecuencias de la colocación del vallado sobre el entorno, 'Salvar La Tejita' subraya en la denuncia presentada ante la Guardia Civil que los mecanismos de dispersión de esta planta incluyen la acumulación de semillas alrededor de la planta madre en un radio de 5 o 10 metros. Los ecologistas han acusado a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) de delación de funciones en Cuna del Alma y han exigido que el hecho sea investigado y que se contacte a los servicios de biodiversidad del Gobierno de Canarias.

Por otra parte, este miércoles uno de los activistas desplazados hasta el Puertito de Adeje ha denunciado una agresión por parte de uno de los trabajadores de Cuna del Alma. ''El encargado de H5 Los Olivas han empezado antes del horario de obras a hacer un vallado sobre una pista de acceso a un espacio natural protegido agrediendo con un corte en el pie a un compañero'', ha publicado en su cuenta de Instagram la plataforma 'Salvar El Puertito'. ''En Cuna del Alma siguen actuando como siempre, en contra de la ley y con violencia'', añadieron.