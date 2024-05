La derecha ya no sabe qué inventar con la economía

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Ya pueden llegar excelentes noticias económicas que las derechas y el grupo de economistas a sus faldas tratan de tergiversar la realidad planteando el escenario apocalíptico que nunca acaba de llegar. No les importa la verdad, solo crear una atmósfera irrespirable con una estrategia poco democrática: o gobernamos nosotros o la economía del país se hunde. Estas últimas semanas hemos visto que la economía española consolida su solidez con un crecimiento del PIB del 0,7% en el primer trimestre de 2024 y que el empleo batía un nuevo récord histórico con más de 21 millones de afiliados en abril.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que la economía española “no va como dice el Gobierno” y “si nos comparamos con el entorno de la Unión Europea o la situación que se vivía durante la propia pandemia, es lógico pensar que hemos salvado los muebles y que vamos a mejor, pero los datos indican que ni siquiera hemos recuperado la situación que teníamos antes de la COVID-19”. No se sabe de dónde saca los datos Díaz Ayuso cuando hasta el FMI ha reconocido que la actividad en nuestro país “ha mostrado una gran resistencia en un contexto de menor crecimiento en la eurozona y de condiciones financieras más restrictivas” o las grandes instituciones inversoras internacionales se han visto conquistadas por la economía española, pese a la inestabilidad política.

Son curiosas las palabras de la lideresa del PP en Madrid ya que su partido ha optado por evitar el debate económico para no sacar a la luz los buenos datos. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo hizo patente con una queja: “Desde que soy ministro, hace ya unos cuatro meses, en el marco del Congreso y de las preguntas de la oposición en las sesiones de control, me han interpelado cero veces en cuestiones de economía”.

Otra cosa es que haya todavía muchas cosas que mejorar en la economía española. De hecho, además de las dantescas visiones desde los paridos de la derecha, desde algunos centros de análisis económico se empiezan a otear debilidades, aunque en algunos casos forzadas por una posición ideológica contraria al Gobierno de coalición. Las perspectivas señalan que la economía española crecerá cerca de un 2% tanto en 2024 como en 2025. Ahora bien, hay dudas sobre el impacto negativo de diversos aspectos como “la saturación” del turismo, el grave problema del acceso a la vivienda, a la falta de inversión en general, al regreso de las reglas fiscales de la UE o a la polarización política. En esta información te explicamos las dudas sobre si la economía de España ha tocado techo o no.

Eso sí, donde no verás a estos eruditos económicos ni a las derechas es en apuntar como un grave problema económico las grandes desigualdades que sufre la población en España. La UE nos ha dato un toque. A pesar de que la Comisión Europea reconoce avances en materia de empleo (la reforma laboral) y en la lucha contra la desigualdad (Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional), también recuerda que la diferencia de los ingresos de los españoles es de las más abultadas de la UE: el 20% más rico de la población tiene unos ingresos 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre.

Otro ejemplo de la buena marcha de la economía, se ponga como se ponga la 'neoliberalesfera', es el mercado laboral. Récord tras récord, el empleo va como una moto. En abril, el número de afiliados a la seguridad social superó por primera vez desde que hay registros los 21,1 millones de personas empleadas en España. Para entender mejor las magnitud: se ha creado empleo durante 48 meses seguidos. En este mes el paro bajó en 60.503 personas, hasta los 2,7 millones. Muchas más información y gráficos sobre el mercado laboral español en este enlace.

10.000 millones de euros

Es el ajuste anual que ha calculado el Banco de España para que nuestro país pueda cumplir con las reglas fiscales que ha recuperado la Unión Europea. La institución monetaria señala que los países endeudados “tendrían que acometer, asumiendo planes de consolidación de siete años, una mejora anual promedio de su saldo estructural primario de entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales del PIB”, es decir, entre 6.000 y 10.000 millones anuales. El Banco de España reconoce que este ajuste del cinturón “generaría, previsiblemente, un menor grado de dinamismo de la actividad a corto plazo”, es decir, si se aplican los recortes van a hacer que la economía se resienta. Aquí tienes más información sobre el ajuste al que se puede ver sometido España con las nuevas reglas fiscales europeas.

Cada vez que habla sube el pan

Es muy importante que tu consejo de administración conozca que BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos Carlos Torres — Presidente de BBVA

Pues parece que al final van a tener que ser las malas maneras de una OPA hostil para ver fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Las relaciones se habían enrarecido. El Sabadell hizo pública una carta que envió el pasado 5 de mayo el presidente de BBVA, Carlos Torres, a su homólogo del Banco Sabadell, Josep Oliu, informándole de que no había “espacio” para mejorar “en términos económicos” la oferta de fusión. Ha sido el remate tras el anuncio por parte de la entidad financiera catalana de que no aceptaba la propuesta de absorción por parte del BBVA. Esperemos que la OPA hostil no fructifique, la unión de ambas entidades era perjudicial para la sociedad, ya que reduce la competencia, y para las plantillas, porque iba a desembocar en despidos.

No todo vale para ganar dinero. Lo que es evidente parece que no lo tienen claro en Meta, la empresa de Facebook e Instagram. Ambas redes sociales han cobrado por publicitar entre sus usuarios la aplicación de inteligencia artificial que desnuda a personas y que se utilizó para crear imágenes de menores de edad sin ropa en Almendralejo (Badajoz) el pasado septiembre. A pesar del impacto que tuvo en la sociedad, varios anuncios han estado activos sin que los filtros automáticos ni la revisión humana hayan hecho saltar las alarmas en Meta. Aquí te contamos cómo Instagram y Facebook cobran por anunciar la app de inteligencia artificial usada para desnudar a menores.

Entrepreneur

Como si estuviera escapando de las inspecciones del fisco, Rafael del Pino, presidente ejecutivo y máximo accionista de Ferrovial, ha trasladado la sociedad patrimonial con la que canaliza su participación en la constructora de Países Bajos a Luxemburgo. Ambos son países conocidos por sus bajos impuestos y, digámoslo de alguna forma, por su 'flexibilidad tributaria'. El movimiento tiene lugar un año después de la polémica fuga desde Madrid a Ámsterdam de la sede de Ferrovial. Casualidades de la vida, el cambio de sede de la sociedad instrumental, Rijn Capital BV, se da tras la apertura de una inspección fiscal por parte de las autoridades neerlandesas. Aquí te explicamos el último movimiento de sede de Rafael del Pino, presidente y máximo accionista de Ferrovial.

Bien público







En elDiario.es nos tomamos muy en serio la lacra de los accidentes laborales. Por este motivo investigamos las causas y las razones de este tipo de accidentes. En general, los hombres tienen más accidentes laborales que las mujeres, pero hay cuestiones que tuercen las estadísticas. Una de ellas es que la siniestralidad laboral in intinere, es decir, de camino o a la vuelta del trabajo, afecta más a las mujeres. El 54% de los percances con baja que se producen en este tipo de trayectos afecta a las trabajadoras, son ellas quienes tienen más riesgo de sufrir un incidente. No vayas a caer en el cuñadismo de que ellas conducen peor, no tiene da que ver. Los expertos aclaran que se debe a cuestiones de género que afectan directamente al empleo: mayor cuota de empleo parcial de las mujeres y la jornada extra que suponen los cuidados. Aquí puedes leer este reportaje de David Noriega sobre por qué las mujeres tienen más accidentes cuando van a trabajar.

