CC, PP, ASG, AHI y Vox tumban la propuesta para comprar el solar del hotel en La Tejita

Los partidos que respaldan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) y Vox han rechazado la petición del PSOE de que el ejecutivo autonómico concluya el procedimiento de compra del solar donde se construye el polémico hotel en la playa de La Tejita, paralizado en la pasada legislatura por invadir el dominio público marítimo terrestre. Las obras se reanudaron el pasado febrero, pese a carecer de título habilitante para ello.

En el debate de la proposición no de ley, que ha seguido desde la tribuna de público en la sala de plenos la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda (municipio donde se construye el hotel), la socialista Patricia Hernández ha apelado sin éxito -solo la ha secundado Nueva Canarias- a marcar con esta operación de compra “el comienzo de una nueva era”.

Junto al proyecto Cuna del Alma, el hotel de La Tejita es considerado una de las chispas que encendió hace más de dos años las protestas en Tenerife, y ya en toda Canarias con las movilizaciones masivas del 20A, en contra de un modelo de desarrollo en el que el turismo de masas ocupa y destruye parte de los enclaves naturales del archipiélago.

Por ello, Patricia Hernández ha justificado la operación de compra de la parcela en la preservación de la última playa virgen de Tenerife, en la intervención sin permiso sobre el dominio público y en “el clamor que recorrió las calles” el 20A.

Ha acusado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de pretender usar este asunto como “arma arrojadiza” señalando al PSOE como responsable de la concesión de la licencia del proyecto, y de mentir cuando asegura que no existe un expediente de compra de la parcela iniciado por el anterior ejecutivo regional.

“Podrán llamarlo elefante, pero un conjunto de documentos ordenados forman un expediente”, ha aseverado Hernández, quien ha pedido al Gobierno de Canarias que deje de “marear la perdiz” y de “enredar” con reuniones “sin medidas concretas”.

La diputada socialista ha insistido en que la estrategia de adaptación al cambio climático plantea la compra de terrenos para reforzar la protección de la costa, y ha añadido que el Estatuto de Autonomía promueve en varios de sus artículos el desarrollo de un modelo sostenible que sea respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio.

En cuanto a de dónde saldrían los 25 millones de euros pactados por el gobierno anterior con el promotor del hotel La Tejita, Hernández ha sugerido que solo con suprimir la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones se recaudarían en un año 10,66 millones. También ha planteado dedicar a esta operación la suma de aumentos de sueldos de altos cargos, indemnizaciones, reuniones y conferencias.

“Antes o después, es probable se paralice el proyecto y se indemnice al constructor”, con lo que permitir que la parcela siga siendo de propiedad privada “sería irresponsable y no representaría la voluntad del pueblo”, ha advertido Hernández, quien ha añadido que votar en contra de esta moción tendrá “consecuencias, porque el 20A no es más que un comienzo y el pueblo no permitirá ignorar su voluntad”.

Natalia Santana, de Nueva Canarias, ha admitido que este no debe ser “el procedimiento habitual de la administración”, pero en el caso del hotel de La Tejita la excepcionalidad está justificada por la afección al dominio público, por estar la parcela junto a un espacio protegido y por la “alarma social” que ha generado el proyecto.

Sobre la alegada inexistencia de un expediente, ha señalado que “estamos a tiempo de crearlo”, pues existe documentación. “Ordénenla y asígnenle un número”, ha afirmado.

El bloque de partidos que apoyan al Gobierno de Canarias han desdeñado la proposición no de ley del PSOE por diferentes razones, entre ellas, porque esta operación de compra supondría sentar “un precedente”, tal y como ha apuntado el diputado del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI).

En la misma línea, Jesús Ramos (ASG) se ha preguntado que si se tuvieran que pagar con dinero público “los errores urbanísticos” en Canarias se vaciaban las arcas, y ha apelado al diálogo entre todas las administraciones implicadas y también la promotora del hotel como única solución posible.

Jennifer Curbelo (PP) y Yonathan Martín (Grupo Nacionalista) han insistido en que no existe expediente de compra y el segundo ha tachado la iniciativa del PSOE de “oportunista y populista”.

Curbelo ha aprovechado la presencia de la alcaldesa de Granadilla en el salón de plenos para reprocharle que no acudiera a la reunión con los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a la que sí fue otro regidor socialista, el de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga.

Y se ha preguntado por qué el PSOE no habla en esta proposición no de ley del proyecto de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, que públicamente ha respaldado el alcalde.

“No sabemos con qué PSOE hablamos. Si con el que se atrinchera y no quiere hablar o el que defiende que estamos en un estado de derecho y las normas hay que cumplirlas”; dos planteamientos “a 30 kilómetros de distancia entre uno y otro”, ha ironizado.

Yonathan Martín ha retomado unas palabras del portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, sobre las manifestaciones del 20A y sus motivaciones y ha afirmado que “el modelo turístico de Canarias no es el del sur de Tenerife, que ”lo ha marcado el Partido Socialista“ y, por lo tanto, ”ustedes son responsables de lo que hoy acontece“ con el hotel La Tejita y con Cuna del Alma.