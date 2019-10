El PP pregunta en el Parlamento sobre el cumplimiento del Plan Forrajero

El diputado del Partido Popular (PP) por la isla de El Hierro, Juan Manuel García Casañas, preguntará en el Parlamento de Canarias sobre las medidas que el Ejecutivo Autonómico tiene contempladas para garantizar el cumpliendo del Plan Forrajero de Canarias.

En su interpelación, que irá dirigida a la titular de la Consejería de Agricultura, Alicia Vanoostende, el parlamentario herreño también demandará que se vigile el uso de las ayudas al sector para que estas garanticen precios competitivos del alimento del ganado para que los pequeños ganaderos no ven empeorada su situación.

“La climatología no está ayudando al campo herreño, la falta de lluvias auguran meses complicados y difíciles para el sector que demanda actuaciones urgentes. No podemos sentarnos y esperar a que llueva, debemos articular las medidas necesaria que ayuden a paliar la sequía y que la economía de las familias del sector no se resienta. Por eso, y en este caso concreto, pedimos garantías de cumplimento del Plan Forrajero de Canarias” manifestó García Casañas.