CCOO La Rioja y UGT censuran que La Rioja sea campeona en siniestralidad

“Más medios humanos y materiales” en aspectos relacionados con la prevención y la inspección laboral. Es la principal reivindicación que se ha realizado este viernes desde los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, llevando a cabo una manifestación este viernes de manera conjunta con motivo del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se conmemora el domingo 28.

Una marcha que ha comenzado en la Glorieta del Doctor Zubía, encabezada por una pancarta en la que se podía leer el lema 'Por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud en el trabajo', y que ha recorrido varias calles del centro de Logroño, pasando ante la sede de la Inspección de Trabajo y finalizando en El Espolón, frente al Palacete de Gobierno regional.

En declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes del inicio de la marcha, el secretario de Salud Laboral de UGT, Pepe Blanco, ha asegurado que “hay razones suficientes para salir a la calle y mostrar, hacer visible un problema que tenemos con la salud y seguridad en el trabajo”.

“Y sobre todo -ha añadido-, sensibilizar a la gente en general, a los trabajadores en particular, de que no podemos normalizar una situación como esta cuando hay gente muriendo en el trabajo y hay gente que queda con secuelas por esos accidentes graves, por no hablar de la salud mental, que empezamos a ser campeones en ese sentido”.

En cuanto a las reivindicaciones, ha apuntado a que “haya más planificación preventiva en las empresas, que colaboren los organismos de carácter privado que contratan las empresas para la salud laboral, vamos a llamarlo los servicios de prevención”.

A ello ha sumado que “seamos todos más sensibles y pongamos un poco de nuestra parte y cuando hablo de todos, digo todos, incluidos nosotros”, por lo que ha considerado necesaria “una mesa de diálogo social que se trate en estos temas de la que, lógicamente, se saquen conclusiones pero que se hagan cosas, no solo que se hable”.

Además, Blanco ha llamado la atención en que “la población trabajadora está cada vez más envejecida”, por lo que, a su juicio, “lo lógico es que se valore de forma desagregada por edad, que se valore y se evalúe los riesgos en personas de edad de distinta manera que a los jóvenes, es un poco de cajón”.

“Somos campeones en siniestralidad”

Por su parte, la secretaria de Salud y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Eva Fernández Antón, ha señalado que “somos campeones en siniestralidad y esto no se puede permitir”.

“Salimos hoy a la calle a reivindicar mayores elementos de seguridad en las empresas y reivindicar también nuestro derecho, el derecho que tenemos a la seguridad y a la salud laboral y es por eso que las cifras no nos están acompañando. Se necesitan poner más medios, tanto políticos y administrativos como por parte de las empresas para solucionar esta lacra”, ha reseñado.

La responsable sindical ha incidido en que sus reivindicaciones pasan porque “los delegados de prevención sean más publicitados, los de prevención territorial tengan más publicidad y más facilidad para entrar a las empresas a involucrarlos en la cultura preventiva”.

También reclaman “más medios humanos y materiales para las inspecciones de trabajo, se nos quedan cortas las inspecciones, se nos quedan cortos los inspectores y encima tampoco pueden profundizar en todos los informes que llevan adelante”.

“Necesitamos medios, materiales y humanos para la inspección. Y luego también pedimos a los políticos mayor compromiso en las políticas de seguridad y salud laboral, sobre todo transversalidad con otras consejerías como son la de salud pública o la de medio ambiente”, ha ahondado.

Para Fernández Antón, tener las cifras de siniestralidad que hay en La Rioja “nos indican que las cosas no las estamos haciendo bien, bien desde las empresas, bien los propios trabajadores o bien desde la administración”.

“Algo falla y para fallar y desencadenar todo en un accidente o en una enfermedad profesional hay una serie de fallos en todo el sistema que no solamente el humano, también existe la formación en el puesto de trabajo, formación de calidad especialmente para nuevos trabajadores. Una plantilla bien formada, más difícilmente va a tener accidentes laborales o enfermedades profesionales”, ha concluido.