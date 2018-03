PRELUDIO AL ESTRENO DE LA FORMA DEL AGUA

The shape of water es, además de una maravillosa reinterpretación del clásico de la Universal dirigido por Jack Arnold, Creature from the Black Lagoon (1954), un cuento de hadas contemporáneo en donde los verdaderos e indiscutibles monstruos son los seres humanos que la protagonizan y no la desgraciada criatura sobre la que pivota buena parte de la narración.

Mientras la veía, recordé la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con Guillermo del Toro, director, guionista -junto con Vanessa Taylor- y productor de la película, quien me dijo que, para él, los verdaderos monstruos eran los seres humanos que pululaban por el planeta y no todos aquellos personajes que habían sido creados por los escritores, guionistas y dibujantes, a lo largo de los siglos para asustarnos.