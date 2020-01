Asamblea Majorera se distancia de CC tras la decisión de no abrir expediente a Ana Oramas

El secretario de Asamblea Majorera (AM) en Fuerteventura, Mario Cabrera, ha anunciado a través de un comunicado que ya se han puesto en marcha los procedimientos para "dotar de mayor autonomía" al partido respecto a Coalición Canaria, después de que esta formación decidiera multar con 1.000 euros a Ana Oramas por votar no a la investidura de Pedro Sánchez, en contra de la decisión que había tomado el partido de abstenerse.

Cabrera manifestó que el 'no' de Oramas no representaba a Asamblea Majorera y, por ello, reclamó la apertura de un expediente, decisión que Coalición Canaria no adoptó porque no siguió los estatutos del partido, sino el Régimen Disciplinario del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias.

"En la Asamblea quedó bien claro que no debemos aceptar la normalización de este tipo de comportamientos que, mucho nos tememos, pueden sentar precedentes", indica Cabrera, quien considera que esto influye "en la credibilidad" de la formación "ante sus afiliados y votantes".

En la nota, Asamblea Majorera indica que activarán un proceso "que conduzca a la confluencia de organizaciones nacionalistas" de manera que este partido pueda promover "acciones, políticas y objetivos por encima de estructuras partidistas que hasta el momento no han podido avanzar de manera definitiva hacia esta confluencia".

Para ello, dice Cabrera, deben trabajar "en aspectos orgánicos internos en CC, pero también en acciones y conversaciones externas con otros colectivos”. Esta decisión ha sido adoptada por AM-CC en su asamblea celebrada en la noche de este jueves en Tequital.