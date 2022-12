Canary Island Hub Digital Forum: Treffpunkt für Investoren und Startups

Die Konferenz mit dem Titel Canary Islands Hub Digital Forum ist Teil der Aktivitäten des “Digitalisierungsmonats auf den Kanarischen Inseln”, der parallel zur OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft organisiert wird, die ab morgen auf den Kanarischen Inseln stattfindet, um die Fähigkeiten des Archipels in diesem Bereich zu präsentieren.

Die Ministerin für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der kanarischen Regierung, Elena Máñez, eröffnete am Montag das Canary Island Hub Digital Forum, das vom öffentlichen Unternehmen Proexca organisiert wurde, um die Zukunft der digitalen Wirtschaft des Archipels zu erörtern, Investitionen in diesem Bereich zu fördern und zukünftige Geschäftsmöglichkeiten sowie die Verbindung zwischen Investoren und Startups zu diskutieren.

In diesem Sinne betonte der Minister die “unerlässliche Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Verwaltungen und dem privaten Sektor, um die Sektoren der wissensbasierten Wirtschaft durch die Förderung der Digitalisierung auf den Kanarischen Inseln zu konsolidieren”. Máñez erläuterte den anwesenden Unternehmen und Investoren die Digitale Agenda der Kanarischen Inseln mit mehr als 450 von der Exekutive geförderten Projekten und einem geplanten Investitionsvolumen von fast 800 Millionen Euro bis 2025, “die dazu beitragen wird, das Ökosystem der Kanarischen Inseln im Bereich der Digitalisierung weiter zu stärken und diese Synergien mit privaten Investitionen zu erleichtern”.

Der Minister verwies auch auf “spannende Herausforderungen, wie die Umsetzung von virtueller Realität, Big Data und künstlicher Intelligenz” und wies darauf hin, dass “wir auch daran arbeiten, mit Vorschlägen zur Finanzierung durch die neuen territorialen Netzwerke der technologischen Spezialisierung, das Retech-Programm des Wirtschaftsministeriums und die digitale Transformation, mit dem wir mehr als 40 Millionen Euro mit Projekten der künstlichen Intelligenz für den Tourismus und die natürliche Umwelt, die Blockchain und die Cybersicherheit aufbringen wollen, immer dank der Zusammenarbeit zwischen der Regierung, den technologischen und wissenschaftlichen Forschungszentren und der blühenden Privatinitiative auf den Inseln”.

Kanarische Inseln: Mid-Atlantic Digital Innovation Hub

Laut der jüngsten INE-Umfrage über die Nutzung von IKT und E-Commerce in Unternehmen, die sich auf das erste Quartal 2022 bezieht, wächst der Archipel weiterhin bei der Nutzung digitaler Technologien und ist bereits die führende autonome Gemeinschaft bei den IKT-Spezialisten in Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten sowie die sechstgrößte bei der Internetverbindung und die viertgrößte bei der Computernutzung in Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten.

Darüber hinaus haben die Kanarischen Inseln in der ersten Jahreshälfte bei der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen zugelegt und rangieren nun auf Platz 11 unter den autonomen Gemeinschaften. Im Jahr 2021 konnten 42 Unternehmen auf den Inseln angesiedelt werden, die mehr als 234 Millionen Euro erwirtschafteten und fast 2000 qualifizierte Arbeitsplätze schufen, so die Daten von Proexca.

Andererseits wurde die wissenschaftliche und technologische Kapazität der Inseln hervorgehoben, die über Spitzeneinrichtungen in den Bereichen Astrophysik und IKT sowie über Zentren für angewandte Forschung in den Bereichen Biotechnologie, Lebensmittel- und Meerestechnologie, Robotik und Telematik, Umweltmanagement und erneuerbare Energien verfügt, die ebenfalls ein Magnet für die Entwicklung wissensbasierter Tätigkeiten und ein wichtiger Anziehungspunkt für Arbeitnehmer aus der ganzen Welt sind.

Digitales Forum der Kanarischen Drehscheibe

Proexca organisierte dieses Treffen mit dem Ziel, die Investorenseite mit Experten für Digitalisierung und Start-ups zusammenzubringen, Diskussionsräume zu schaffen, um innovative Geschäftsmodelle für Impact Investing zu erörtern, Talente in einem global wettbewerbsfähigen Umfeld zu halten und relevante Aspekte des neuen Rechtsrahmens für Startups anzusprechen.

Der Tag war in sechs thematische Blöcke unterteilt. An der ersten Veranstaltung, die dem globalen Wettbewerb um Talente gewidmet war, nahmen der Generaldirektor des Advanced Technology Centre von Accenture, Toni de la Prieta, die Senior Consultants Jorge Gómez und Rubén Medina, der CTO der Reboot Academy, Fer Martín, und die Kundenbetreuerin von Omnipresent, Paula Escobar, teil, die alle das wachsende Talent für neue Technologien auf dem Archipel hervorhoben.

Die zweite Sektion über die steuerliche Sonderregelung der Kanarischen Inseln für Investoren mit dem Titel “Das bestgehütete Geheimnis” wurde von der Direktorin von “Investieren auf den Kanarischen Inseln” von Proexca, Pilar Moreno, vorgestellt, gefolgt von einer Präsentation über die Merkmale der Kanarischen Sonderzone durch den Präsidenten des Konsortiums, Pablo Hernández.

Die Teilnahme von Investoren und Unternehmern setzte sich mit den Geschäftsmöglichkeiten im Web3 fort, die der Archipel bietet, und zeigte die Möglichkeiten und Neuheiten in der Blockchain durch die Erfahrung des Managers der Partnerschaft Accenture-Meta-Microsoft, Pedro Marín; des Managers Legal Operations & Transformation Services von KPMG, Mónica Rodríguez, des CEO von Inboundlabs.co, David Macías und des Beraters von Token City, Isidro Quintana.

Der fünfte Themenblock befasste sich mit der Bedeutung der Kanarischen Inseln als technologischer Innovationspol für die audiovisuelle Postproduktion, an dem die Postproduktionsleiterin von Netflix, Inés Font, und die Leiterin der VFX-Abteilung, Carolina Fernández, teilnahmen.

Zum Abschluss der Konferenz, die von der auf Wirtschaft und Finanzen spezialisierten Journalistin Susana Criado moderiert wurde, analysierten Paloma Colman, Beraterin für öffentliche Politik bei Deloitte, Agustín Baeza, Direktor für Öffentlichkeitsarbeit des Nationalen Verbands der Start-ups, und Marta Huidobro, Mitglied des Verwaltungsrats von AEBAN, das neue Start-up-Gesetz.

Ebenso wurde die Arbeit, die auf den Kanarischen Inseln geleistet wurde, um Investitionen anzuziehen, erörtert, wobei die Anziehungskraft für Unternehmen, die wissensbezogene Aktivitäten entwickeln, ständig zunimmt. Dieses Forum bot die Gelegenheit, eingehend zu prüfen, wie diese Aspekte auf globaler Ebene gefördert werden können.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana