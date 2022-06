Mise à jour sur les instruments financiers publics pour les startups

Liste d'instruments financiers pour les entreprises de nouvelles technologies en Espagne et en particulier dans la Communauté de Madrid, publié par

▪ Fondation de la connaissance madri+d

▪ avec la collaboration du groupe FI

En plus de toutes les subventions figurant dans cette liste, au cours des six derniers mois, les appels financés par les fonds de relance européens se sont poursuivis dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience : l'UE de la prochaine génération, à travers deux instruments : le mécanisme de relance et de résilience, et REACT-EU. Parmi ses actions visant à stimuler l'entrepreneuriat innovant, citons l'élaboration de la stratégie Spain Entrepreneurial Nation, dont l'objectif est de stimuler la création et la croissance des entreprises, le fonds FOND-ICO Next Tech, destiné à stimuler l'investissement privé dans des projets numériques innovants à fort impact : les startups dont l'investissement est inférieur à 1 million d'euros et les scaleups dont le ticket minimum est supérieur à 3 millions d'euros, et Activa Startups, qui est décrit en détail ci-dessous.

Les startups peuvent également bénéficier indirectement d'autres appels du plan de relance et de PERTE, des projets stratégiques qui nécessitent une collaboration entre administrations, entreprises et centres de recherche dans des secteurs tels que la mobilité, la santé, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, le langage, l'économie circulaire, l'industrie navale, l'aérospatiale, la numérisation du cycle de l'eau, la microélectronique et les semi-conducteurs et l'économie sociale.

INDEX :

1º SUBVENTIONS

1.1 Projets de R&D&I - Subventions nationales

▪Neotec et les femmes entrepreneurs de Neotec (CDTI)

▪Subventions pour des contrats de formation de chercheurs en

entreprise (doctorats industriels).

▪Programme Torres Quevedo

▪Activa Startups

▪Demande de brevets et de modèles d'utilité (SPTO)

▪Technologies numériques habilitantes (anciennement AEESD)

1.2 Projets de R&D&I - Subventions régionales

Lignes d'aide du ministère régional des Sciences, des Universités et de l'Innovation et du ministère régional de l'Éducation et des Universités de la Communauté de Madrid.

1.3 Projets de R&D&I - Subventions européennes

▪CONSEIL EUROPÉEN DE L'INNOVATION (CEI)

▪EUROSTARS

▪Partenariat européen dans Horizon Europe

1.4 Projets d'internationalisation

▪ICEX - Suivant

2º PRÊTS OU CRÉDITS À TAUX RÉDUIT

2.1 Prêts ou crédits à taux réduit - Projets de R&D&I - Subventions nationales

▪CDTI - Projets de recherche et développement

▪Les défis de la collaboration

▪Industrie connectée 4.0

▪Programmes multilatéraux ou bilatéraux (EUREKA)

2.2 Autres

▪Lignes ICO - Entreprises et entrepreneurs 2021

▪Lignes pour les PME en matière d'investissements productifs

et de création d'entreprises COFIDES - Instruments financiers

3º PRÊTS PARTICIPATIFS

3.1 Programmes avec prise de participation / prêts participatifs - Projets de R&D&I

▪Lignes de financement de l'ENISA

3.2 Internationalisation

▪COFIDES - Fonds pour les opérations d'investissement étranger des petites et moyennes entreprises (FONPYME)

▪COFIDES - Fonds d'investissement à l'étranger (FIEX)

4º AUTRES AIDES OU INSTRUMENTS FINANCIERS

4.1 Autres aides aux PME, non spécifiques aux start-ups (Garanties, Marchés publics...)

▪AVALMADRID

▪CDTI - Marchés publics innovants

▪CDTI - INNODEMANDA

▪Aide aux PME industrielles pour les projets d'industrie 4.0

▪Activa Industrie 4.0

4.2 Autres aides :

▪RIS 3 - Aide pour stimuler l'innovation technologique et promouvoir le transfert de technologie vers le secteur productif.

▪RIS3 - Aide visant à soutenir les projets d'innovation technologique ayant un effet tracteur développés par les Nucléus d'Innovation Ouverts (“Innovation HUBS”).

▪Programmes restants du plan d'État pour la recherche scientifique et technique et l'innovation 2021-2023 ?