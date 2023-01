Calurosa acogida del libro ‘Hacia el interior del Cosmos’ en la Real Sociedad Cosmológica

La Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma presentó este sábado el primer libro de su Escuela de Escritura Creativa ‘Hacia el interior del Cosmos’ en “entrañable” y “emocionante” acto que reunió a casi 70 personas en el Salón Noble de la institución capitalina.

La obra nace de un grupo de escritoras y escritores que desde hace un año se reúnen en el Salón Noble de la Real Sociedad Cosmológica para desarrollar el talento creativo a través de la escritura. Lo componen personas de entre 13 y 80 años.

Por primera vez en la historia de La Palma, no solo una escuela de escritura creativa publica un libro, si no que, además, sus autoras y autores, abarcan todas las generaciones posibles; la creatividad literaria vista desde múltiples ángulos posibles, vitales y emocionantes. “Una circunstancia que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo y que ahora es real, con la publicación de este libro. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino valiente, transformador y que lanza un guiño a la esperanza del proceso de crear, de construir literatura nueva y fresca, saltándose en muchas ocasiones las reglas impuestas y dejándonos guiar por el momento, las circunstancias presentes, la emoción interior y, por supuesto, el estilo propio de cada una de las escritoras y escritores”, explican la entidad.

“Es un sueño hecho realidad, no solo para los integrantes de la Escuela, sino también para La Cosmológica que ve culminado de una forma sublime un trabajo, una constancia cultural creativa que, sin duda, marcará un precedente y abre la puerta a las posibilidades de mostrar el talento literario de muchas personas”, subraya.