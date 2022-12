Fernando Rodríguez Sánchez, el defensor del patrimonio palmero

En esta entrevista nos reunimos nuevamente con Fernando Rodríguez Sánchez. Para despedir el año, porque el amor por La Palma de este hombre es de quitarse el sombrero y de dedicarle siempre unas letras, para lo que quiera contar al pueblo palmero. Ahora que se va el año, que toca poner a Mecano y su canción ‘Un año más’ ,’Que ya pasó uno más, y en el reloj de antaño como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás’ dejo de forma digital mis mejores deseos para todos los lectores de El Chester en esta Navidad ya pisándonos los talones, y despedir el 2022 con toda la energía posible para abrazar el 2023 con la esperanza de que todo, absolutamente todo, pueda ser posible.

Para aquellos que no lo conozcan, Fernando, fue el administrador de la página web Palmeros en El Mundo galardonada con la Medalla Internacional a las buenas conductas y calidad en internet, mejor Local Guides de Google en Canarias 2019, premio Internacional a la Información Google 2020 y miembro de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma.

Gran amante e investigador de la historia sociocultural de su tierra natal, La Palma. A lo largo de 15 años de estudios, Fernando ha recopilado más de 50.000 fotografías de interés actuales, más de 25.000 fotografías antiguas y numerosos documentos que avalan su trayectoria investigadora.

¿Fernando, qué significa Patrimonio de la Humanidad?

Es la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural a nivel mundial conformada por 1.121 lugares a lo largo de 167 estados. La mayoría del Patrimonio Mundial son industrias y espacios naturales españoles. Responder en el presente para el bien de las futuras generaciones.

¿Qué argumentos presenta Santa Cruz de La Palma para ser Patrimonio de la Humanidad?

Durante más de tres siglos, La Palma tuvo el tercer puerto más importante del imperio tras Amberes y Sevilla convirtiendo a la isla en ‘Puerta de América’. Este nuevo mercado con el recién descubierto nuevo mundo atrajo a la isla a castellanos, franceses, italianos, portugueses, reuniendo obras de alto valor artístico cultural como es el arte de Flandes. Sexta ciudad del mundo y primera de España en tener luz eléctrica, primer municipio de España en votar democráticamente, primera isla de Canarias en tener juzgado, Colegio de Abogados, teléfono, telégrafo o prensa son tan solo algunos de los argumentos más destacados.

¿Qué instituciones públicas y privadas están colaborando con esta iniciativa?

Bien, en el año 2017 me reuní con Ayuntamiento y Cabildo para exponer dicha idea siendo bien acogida, aunque al ser idea del pueblo ellos no podían dar el voto favorable. Fue Don Antonio Acosta, por entonces teniente alcalde, el que me llamó para una reunión y expuso en pleno dicho proyecto que debo recalcar que no es un trabajo mío si no del cronista oficial de Santa Cruz de La Palma, Don Manuel Poggio y Don Víctor Correa. Ver este enlace. Otras entidades privadas y públicas se han hecho eco apoyándola y volcándose en todo tipo de colaboración.

¿Qué aceptación tiene por parte de la sociedad?

La sociedad palmera en su mayor parte no entiende la gran relevancia a nivel mundial si este proyecto se llevara a cabo. Por desgracia vivimos en una isla separada por fines políticos sin entender que el bien de un municipio es el bien de todos; cuando dejemos de pensar como 14 municipios La Palma comenzará a levantar cabeza, mientras tanto pasarán los años y seguiremos en una tierra donde nuestra juventud continuará huyendo.

¿Cuál crees que será la repercusión turística?

El turismo que recibe La Palma en la actualidad es de pocos recursos económicos, gastamos miles de euros en importar turismo de países extranjeros y nos olvidamos de la Península y Canarias, que pagan precios desorbitados y transbordos para visitar nuestra isla. Sin tener una isla preparada, poco turismo recibiremos, un claro ejemplo lo tenemos en el turismo con hijos pequeños, porque la isla no ofrece servicios a este tipo de familias. La gran repercusión a nivel mundial de ser Patrimonio de la Humanidad ayudaría a paliar el éxodo de jóvenes atrayendo inversores.

¿Son los centros educativos partícipes?

No, para nada, en estos 15 años reuniéndome con asociaciones de padres y directivos de la isla para exponerles sin ánimo de lucro mis trabajos bien sean didácticos, películas, excursiones... enseñando de forma afable a los chicos nuestra historia, nunca he tenido respuesta. Pero son ellos el futuro de este legado y es a ellos a los que debemos enseñar la gran importancia histórica de nuestra isla.

Fernando, ¿por qué tú?

Pues como bien te decía al comienzo de la entrevista, por amor a mi isla, alguien tiene que dar el primer paso.

¿Tiempo, dinero?

Mi trabajo poco tiempo me deja al día para implicarme, pues salgo de mi casa a las 6 de la mañana y llego a las 6 de la tarde, pero cierto es que dedico los fines de semana a este y otros proyectos; dinero nada, alguna fotocopia y poco más, pues las redes sociales y el internet hacen todo el trabajo.

¿Algo más que desees añadir, Fernando?

Santa Cruz de La Palma Patrimonio de La Humanidad por la Unesco. El futuro de nuestro pasado está en el presente. Hagámoslo posible. Firma de petición en Change.org

Gracias, Fernando, no hay dos entrevistas, sin tres. Abrazamos la entrega que posees.