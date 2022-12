El Festival de Gospel de Canarias lleva a ‘Stars of Gospel’ a la Plaza de Montserrat de San Andrés y Sauces

La Plaza de Montserrat de San Andrés y Sauces acogerá este viernes uno de los platos fuerte de la XVII edición del Festival de Gospel de Canarias, con la actuación de Stars Of Gospel. La cita, con entrada libre, tendrá lugar a partir de las 20:30 horas. El festival se desarrolla durante el presente mes de diciembre en distintos municipios del archipiélago y cuenta con al patrocinio del ICDC del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palmas y el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.

Stars Of Gospel no es solo un espectáculo musical, también es una experiencia que no deja a nadie indiferente. Hunde sus raíces en las mejores tradiciones musicales afroamericanas, representando una cultura comunitaria donde se dan la mano la libre expresión y la belleza. Las conmovedoras voces de las Stars of Gospel, con su perfecta fusión de armonías cautivadoras y ritmos poderosos, dan a sus conciertos una dimensión espiritual donde la música se convierte en una metáfora de la vida, combinando energía, entusiasmo y emociones.

Para estos conciertos, además, contará con la presencia de la soprano Bridget Bazile, artista que ha sido aclamada en grandes teatros de todo el mundo y es reconocida como una de las voces más eminentes de su generación, tanto en el campo de la clásica como en el Negro Spiritual. Sus representaciones como solista incluyen el Carnegie Hall de NYC, el Orchestra Hall de Chicago y el Lyon Sacred Music Festival de Lyon, Francia, el John F. Kennedy Center For The Performing Arts y el World Symposium de Sidney, Australia.

Después de la publicación de su disco ‘Sometimes I Feel...’, en el presente mes de diciembre de 2022 celebra su décima gira europea dedicada a la promoción del legado musical afroamericano.