II Encuentro del Entorno Virtual de Cultura y Reflexión de la revista 'En Tiempos de Aletheia' con creadores palmeros

En el II Encuentro del Entorno Virtual de Cultura y Reflexión de la revista En Tiempos de Aletheia, (www.entiemposdealetheia.com)

participarán los escritores palmeros Elsa López, Belén Lorenzo, Sandra Lorenzo, Ramón Araújo y Ricardo Hernández Bravo, así como los dibujantes

Carlines y Gustavo Mederos. El encuentro se llevará a cabo del 23 al 30 de abril. Los videos de los participantes podrán verse en la revista y en sus redes sociales.

Participarán escritores, músicos, dibujantes… de diferentes países. Entre las participantes se encuentra la artista transdisciplinar de dibujo performativo M. Lohrum, finalista del Celeste Prize, Signature Prize, Zealous Stories y ganadora del Trinity Buoy Wharf Drawing Prize 2020. A través de un video mostrará y explicará la obra You are It, ganadora del Trinity Buoy Wharf Drawing Prize 2020(Reino Unido).