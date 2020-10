El Teatro Circo de Marte acoge el estreno de 'Juicio a Don Juan', una adaptación de Carlos De León del Tenorio

El Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma acogerá “el estreno absoluto de la obra teatral Juicio a Don Juan, una adaptación de Don Juan Tenorio, realizada por el actor palmero y director de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma, Carlos De León, sobre textos de Tirso de Molina, Zorrilla y Moliere”, se indica en una nota de prensa del Cabildo.

Un proyecto que ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por la consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey, la concejala de Cultura de Santa Cruz de La Palma, Melissa Hernández, y el autor y director de esta propuesta teatral, que se estrenará el viernes 6 de noviembre, y cuyas entradas ya están a la venta en entrees.es, en la página web del Teatro y en la taquilla de este recinto. Además de esta función y “dado el ritmo de venta de entradas”, barajan la posibilidad de ampliar el número de representaciones a los días 7 y 8 de noviembre.

Jovita Monterrey destacó que el Cabildo de La Palma vuelve a realizar una apuesta decidida por producir un acontecimiento cultural como la puesta en escena de esta obra teatral, “fruto del talento de un elenco que hará posible este montaje” en la Isla. “Desde el Cabildo hemos tenido claro desde el primer momento que debemos mantener más viva que nunca la actividad cultural en nuestra Isla, respaldando a los creadores locales en los momentos tan difíciles por los que atravesamos”, añadió la consejera.

Durante la presentación del Juicio a Don Juan, se señala en la nota, se puso de manifiesto que este proyecto va mucho más allá del montaje de una obra teatral. Su objetivo es la consolidación de un equipo artístico y técnico que ponga las bases para crear una estructura estable de teatro profesional en La Palma. Este grupo, añade, parte del cual se dio cita en la presentación, se conforma a partir de un equipo artístico y técnico natural o residente en la Isla, en el que Carlos De León asume la dirección y cuenta con un reparto formado por Javier De León, Alba Cabrera, Diego Santos, Rafael Díez-Labín, Andrea Pérez Orribo y Amina León.

El diseño de luces lo realiza Francisco Matos; el vestuario corre a cargo del Taller de Costura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y la responsable de la caracterización y el maquillaje es Carmen Asensio.

Al respecto, Jovita Monterrey destacó que “se trata de una apuesta cultural de primer nivel hecha en nuestra Isla, llamada a cubrir un vacío importante y a consolidarse como una plataforma para el desarrollo profesional de las artes escénicas”.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Melissa Hernández, ha señalado que “estamos ante una dramaturgia universal, un drama religioso fantástico que desde nuestra Escuela Municipal de Teatro y bajo la dirección de Carlos De Leon harán vibrar las tablas de nuestro Circo de Marte”. “Todo un lujo poder disfrutar de una obra emblemática en una producción propia”, añadió.

Carlos De León, por su parte, explicó el contenido de la propuesta teatral, en la que “vamos a juzgar al mito, vamos a radiografiar al protagonista, sus comportamientos, sus acciones, sus palabras, para mostrar lo que siempre ha existido tras ellas: un modelo de destrucción, de falta de empatía, de crueldad, de desprecio por la vida propia y ajena, de incapacidad para construir…Tenorio no es un héroe. Es alguien que huye de su propio vacío, llevándose por delante todo aquello que se cruce en su camino. No es un luchador en busca de un mundo mejor, de un cambio en el sistema, no es un buscador de belleza. Tenorio es hoy el vivo retrato del desprecio por los demás”.

“En un mundo donde la violación de las leyes, la violencia de género, la destrucción de los valores morales y éticos van en aumento, Tenorio debe dejar de ser un modelo a seguir. Juzgamos hoy a Don Juan, por todas las tropelías que ha realizado durante los cuatro últimos siglos”, concluyó.

Cabe destacar por último, se indica en la nota en la nota, que la producción, que recae netamente en la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de Amy Producciones y de Gypsy Style.