Francofango, manos sucias, jueces, liberticidas contra democracia: el presidente Sánchez debe continuar

Libertario es el que defiende la Libertad absoluta, suprimiendo leyes y autoridades. Liberticida es el que anula o destruye la Libertad.

No asistimos a una película de política-ficción o de horror, sino que es algo que está pasando en nuestro país y ante lo que no podemos quedar ni quietos ni silenciosos, ni indiferentes. En los últimos tiempos hemos visto como se calumniaba y criminalizaba en base a falsedades y masivas “desinformaciones” en los medios de la Derecha a los de Podemos, tanto a Pablo Iglesias como a su esposa Irene Montero. La pasividad del Gobierno Sánchez en aquellos momentos envalentonó a la ultraderecha a seguir actuando en forma canallesca.

Y tal derecha no tardó en replicar la carta del presidente Sánchez desde la televisión del ABC monárquico conservador. El designado (no elegido) presidente Feijóo del Partido Popular que manipula y gobierna el neofranquista Aznar, el presidente titular del PP que- todavía -se llama Feijóo ha hecho unas declaraciones de absoluta bajeza ética política y nada patrióticas políticamente, sin importarle lo más mínimo que sus palabras y actitud puedan dañar internacionalmente los intereses de España.

El llamado «Lawfare» es un neologismo que contiene las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), reflejando la utilización manipuladora del sistema legal como un medio para lograr objetivos políticos o estratégicos.

Aunque el término sea americano, su origen ideológico es antiguo y anterior a su uso lingüístico y nos recuerda a la actitud del populista Aznar cuando con el atentado terrorista de Madrid causado por la intervención de España en la invasión británico-americana del Irak de Sadam Hussein. Aznar trató de rechazar con mentiras y patrañas su merecida derrota y evitar el triunfo del socialista Zapatero.

Fue el PP el que desgobernaba España con Aznar en Madrid y Feijóo en Galicia. Ahora que desde la cúpula populista aliada con el neofascista Vox gobierna y saquea regiones enteras gracias al voto favorecido por campañas desinformativas de la mayoría del los medios propagandísticos, ahora recordamos:

1°-Apoyo a los imperios anglo-norteamericanos en la guerra de Irak de 2003 contra Sadam Husein. La posición del PP de Aznar se sometió a la política de George W. Bush y de Blair, en la crisis de Irak en 2003.

2°- La política de desinformación y mentiras tras los atentados islámicos de Madrid del 11 de marzo de 2004 (causados por la intervención militar española y no por ETA como mentía Aznar):

3° - Ante las elecciones legislativas que debían celebrarse tres días después, el gobierno Aznar fomentó unilateralmente la sospecha del atentado hacia la organización clandestina vasca ETA, pese a los informes policiales que señalaban un origen islamista. El Partido Socialista Obrero (PSOE) consideró que la precipitada atribución de culpas por parte de Aznar era una mentira deliberada para evitar la derrota en las elecciones del 14 de marzo ante el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Irak. La sumisa trayectoria de Aznar ante el presidente Bush era rechazada por amplios mayorías de la población española.

4°- La falta de tacto y calidad moral de Aznar fue denunciada por sus adversarios, especialmente por la fastuosa ceremonia de boda de su hija Ana Aznar Botella con Alejandro Agag en 2002: testigos invitados eran, entre otros, el británico Tony Blair, el derechista multimillonario italiano Silvio Berlusconi y numerosos ministros españoles.

5°- Otro punto no olvidado fue el Hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia en 2002, que fue poco atendido causando un desastre ecológico en la Galicia gobernada por su acólito Feijóo.

6°- Y para mayor INRI en agosto del 2003, se supo que el gobierno de Aznar apoyaba a la «Fundación Nacional Francisco Franco», cuyo cometido era y es promover la reputación (¿buena?) del dictador fascista Franco, con importantes subvenciones a través del Ministerio de Cultura. .

Despues de tomar Zapatero el Poder se supo que el Ministerio de Asuntos Exteriores español de Aznar había pagado dos millones de dólares al bufete de abogados Piper Rudnick.Se afirmó que se había hecho para ayudar a Aznar a ganar la Medalla de Oro del Congreso. El PP afirmó que el dinero se había utilizado para ejercer presión política.

Ataque mediático-judicial de manos sucias

Como se puede recordar sin tener que profundizar mucho en los archivos de los noticieros, las mentiras y argumentos de los tiempos del Gobierno Aznar se reproducen casi idénticamente en la actualidad con el agravante de que ahora el fango y la calumnia se dirige directamente contra la esposa de Sánchez.

Feijóo dixit: Un presidente respetable empieza respetando a quienes le han dado el alto honor que ostenta (no han sido los del PP ni Vox) y el liberticida Feijóo, empujado por Aznar desde las sombras del anonimato, afirma que “Sánchez no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son nuestros ciudadanos”, es decir, los ciudadanos a los que la jerarquía del PP metió en Guerra y terrorismo sin consulta previa. Ahora el jefe oficial del PP, olvidando lo que él mismo hizo antes de las elecciones generales españolas, reprocha a Sánchez que se tome 5 días para pensar en sí mismo y que lleve 5 años hacienda exactamente lo mismo: pensar en sí mismo.

Según Feijóo el presidente Sánchez debe explicar los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su Partido y a su entorno (familia). Pero olvida decir que él no ha explicado sus amistades y financiamiento con jefes gallegos del narcotráfico. Por algo será que no ha dado respuesta, dice Feijóo refiriéndose a Sánchez. Por algo será, digo yo, que ni él ni ninguno de los dirigentes del multimillonario PP ha explicado la corrupción en que han estado envueltos.

Manos enfangadas: el ladrón y su condición

Y por último Feijóo acusa a Sánchez de invisibilizarse, de desaparecer para lograr el olvido y el perdón de los ciudadanos: frivolidad inaceptable, vuelve a gritar Feijóo, es una operación de supervivencia política movilizando a la gente bajo compasión ya que no por su gestión, y ya de paso intimidar a jueces y periodistas. Según mi opinion: El PP TIENE LA ESTRATEGIA ELECTORAL Y JUDICIAL QUE REPROCHA AL PSOE, dividiendo a España en bandos. Ante la desfachatez de Feijóo el asombro sobrecoge a los expertos y recuerda a tirios y troyanos aquello de que “cree el ladrón que todos son de su condición”.

Actualmente hay una serie de investigaciones judiciales emprendidas por jueces afines al PP y a Vox como en el caso que afecta a la esposa del Presidente que afectan deliberadamente y sin pruebas a su gobierno, a su Partido y al entorno familiar de Sánchez. Primero se emiten “noticias” falsas que se publican en los derechosos diarios neofranquistas y luego usando esas falsedades se exigen explicaciones a Sánchez y su gobierno.

Feijóo habla de: Supuestos fachas con toga para amedrentar la Justicia. Yo y cualquiera que piense recordará las intervenciones de jueces que han acabado en la cárcel. El ser juez no hace a nadie mejor si está corrompido moralmente y la toga de juez la tenían muchos de los nazis que prohibieron a los partidos en la Era de Hitler y en tiempos de la Dictadura de Franco.

Feijóo afirmó que: En España nadie está al margen de la Ley, se apellide como se apellide. Olvida el populista que la persona del Rey que se apellida Borbón no se puede llevar a los tribunales.

Según el discurso replica de Feijóo contra Sánchez y el socialismo: Sánchez no tiene principios, ni proyecto político ni presupuestos generales (que no se han aprobado por culpa de los parlamentarios del PP y Vox. Todo esto en boca del jefe de los que impiden todo eso que reprochan, como hienas carroñeras. Feijóo escupe lo siguiente: No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la realidad y a los valores democráticos, a la Justicia, a la Prensa libre, al pluralismo político, a toda la tramazón institucional que hace de España una democracia plena.

Es curioso que yo y otros muchos no podamos afirmar que España es una Democracia plena, especialmente por el pasado juego parlamentario bipartidista con Aznar y Felipe González, con un sistema de nombrar jueces que perpetúa el franquismo, impide la renovación del Tribunal Supremo y otros tribunales, asi como otras faltas e insuficiencias.

Feijóo repite: Lamentable que un año después, tiempo de decadencia, de ruptura, de consensos de amnistía y corrupción. Yo diría que el problema ha estado en que ni el PSOE ni Sánchez han cumplido el programa electoral con que se presentaron y firmaron con Sumar y Podemos.

Y cuando Feijóo afirma que España merece “otro Presidente que actúe con serenidad y madurez, y lo tendrá.”, en realidad Feijóo se está viendo a sí mismo investido Presidente con la ayuda de Vox y todas las fuerzas derechistas centralistas.

Las fuerzas económicas que apoyan al PP mandan sin gobernar

No es nada nuevo en el mundo, lo que incluye a España, que haya policías que se venden a los mafiosos y traicionan su juramento y su oficio; lo mismo ocurre con médicos y con jueces, y en otros oficios. En todas partes se encuentran “ovejas negras”. Y en la España actual donde la mayoría absoluta de los medios de información están en manos de millonarios y compañías privadas no es de extrañar que sistemáticamente se desinforme siempre a favor de los ricos y sus intereses.

¿Es casualidad o es de justicia que ahora, en vísperas electorales, un juez ataque a la mujer de Sánchez?

El magistrado no es otro que Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado 41 de los juzgados de Plaza Castilla. Un juez que no es desconocido por los medios ya que ha presidido varios casos polémicos involucrando acusaciones a periodistas, contra futbolistas y otras denuncias presentadas por Manos Limpias que es una organización fundada y dirigida por fascistas de la época de Franco. Una organización cuyas manos están sucias de sangre y de fango defendiendo al Franquismo.

Es reprochable y sin justificación que este juez acepte una denuncia basada en titulares de periódicos y sin investigar si la tal Begoña era la esposa de Sánchez, ya que resultó ser una señora que tenía los mismo nombres y apellidos, como nos pasa a otros miles de ciudadanos. Pero que nada tenía que ver con el Presidente del Gobierno. Y la pregunta inmediata es si tal juez es un incapaz o actuó malévolamente.

El caso más conocido del juez Peinado ocurrió en 2019. En ese momento, el magistrado tomó la decisión de llamar a declarar como investigados a periodistas de ocho destacados medios de comunicación en España, entre ellos El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE, por un presunto delito de revelación de secretos, al haber filtrado información, que estaba bajo secreto de sumario, sobre la detención de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

A su vez, como dato adicional, según informa La Cadena SER, su hija Patricia Peinado Toledo es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde el año 2023. El citado medio se puso en contacto con ella para cuestionarle si tenía conocimiento sobre denuncia de Manos Limpias, pero se limitó a asegurar que “si es algo del trabajo de mi padre no me voy a meter”. Previamente fue profesora durante años en el Colegio Santa María de los Rosales, en Aravaca (Madrid), centro en el cual, según informó El País en su día, fue tutora de la infanta Leonor de Borbón en su calidad de jefa de estudios de Educación Primaria de la institución entre 2011 y 2023.

Campaña de acoso y liquidación: Ayer Suárez, hoy Sánchez

La campaña de acoso contra el Gobierno actual no es casual, sino hija del cúmulo de casos que han conducido a un Gobierno en Italia con una neofascista como Presidenta, que metieron al expresidente Lula en la cárcel en Brasil con falsas acusaciones, que tratan de acabar con Gustavo Petro en Colombia, y casos similares en Chile y otros países.

En caso de que Sánchez decida abandonar el cargo, se abriría una nueva ronda de consultas para la investidura tal y como recoge el artículo 99 de la Constitución. Pero tal procedimiento terminaría con un resultado incierto.

Fue lo que ocurrió en 1981 cuando dimitió Adolfo Suárez, traicionado por la ultraderecha en su propia organización. Su partido, UCD, propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como su sucesor, y tras un debate de investidura, interrumpido en su votación por el intento de golpe de Estado del 23F con Guardias Civiles y Tejero, fue elegido presidente por el Congreso. Esperemos que no vuelva a ocurrir un intento de golpe de Estado, ya que, como afirman algunos medios, toda la actual campaña del Partido Popular y Vox es en sí un “golpe de estado suave”.

Yo no vote por Sánchez, pero su deber es continuar como Presidente

Yo no voté a Sánchez ni a su programa, y probablemente no lo haré en el futuro. Pero no es porque esté de acuerdo con Jiménez Losantos el extremista mentiroso que de santo sólo tiene el apellido cuando dice que la “carta de Sánchez es la carta de un tirano”. Yo luche contra el tirano Franco y conocí la tortura y la cárcel por no claudicar. No estoy de acuerdo con Sánchez por haber callado cuando lo que ahora le hacen a él y a su esposa se lo hicieron a Pablo Iglesias y a Irene Montero. El haber callado ayer ha permitido crecer un clima fratricida en la política por parte de los extremistas de Vox y del PP, de los herederos de Aznar y Franco.

Pero para evitar que las bestias pardas asuman el Poder hay que combatirlos con energía y sin concesiones. Y desalojarlos de los juzgados para que se haga justicia y no fraudulentas investigaciones que sólo sirven para enfangar el clima político y facilitar el paso al fascismo o a los neofascistas. Por eso y por la dignidad democrática de España, Sánchez debe continuar en el gobierno y combatir por el futuro democrático de España. No es cuestión de simpatías, es cuestión del futuro social y democrático de España y de Europa.